Kaip rodo galutiniai perskaičiavimo rezultatai, J. Bidenas įveikė prezidentą respublikoną Donaldą Trumpą, surinkęs 12 284 balsais daugiau. Palyginus su rezultatais prieš balsų perskaičiavimą, demokrato persvara nežymiai sumažėjo.

Ši pergalė įtvirtina J. Bideno pranašumą prieš D. Trumpą per būsimą balsavimą Rinkikų kolegijoje. Demokrato pergale per lapkričio 7-ąją įvykusius rinkimus jau nebebuvo abejojama, kai žiniasklaidos prognozės parodė, kad jam pavyko laimėti Pensilvanijos, Mičigano ir Viskonsino valstijose, per ankstesnius rinkimus balsavusiose už respublikoną.

Dabar J. Bidenas turi 306 rinkikų balsus, o D. Trumpas – 232.

D. Trumpas savo pralaimėjimo prezidento rinkimuose iki šiol nėra pripažinęs.

Per 2016 metų rinkimus Džordžijoje D. Trumpas penkiais procentiniais punktais įveikė tuometę demokratų kandidatę Hillary Clinton.

2020 metais demokratai sutelkė dėmesį į šią valstiją, praėjus dvejiems metams po šios partijos kandidatės Stacey Abram pralaimėjimo nedideliu balsų skirtumu per gubernatoriaus rinkimus. Be to, šiemet renkami abu Džordžijos atstovai JAV Senate, tad šios valstijos politinė svarba ir balsuotojus į savo pusę palenkti mėginančių išorinių grupių išlaidos smarkiai padidėjo.

Kova dėl vietų Senate tęsis per sausį vyksiantį antrąjį rinkimų ratą, galintį nulemti respublikonų arba demokratų daugumą JAV Kongreso aukštuosiuose rūmuose.

Džordžija už Demokratų partijos kandidatą į prezidentus nebuvo nubalsavusi nuo 1992 metų, kai valstijoje laimėjo Billas Clintonas.

Džordžijos valstijos sekretorius praėjusį trečiadienį paskelbė prezidento rinkimų rezultatų auditą, kuris, pasak jo, dėl itin mažo skirtumo bus atliktas visus balsalapius perskaičiuojant rankomis.

„Tai bus sunkus darbas, bet dirbsime su apygardomis, kad jis būtų atliktas laiku, iki mūsų valstijos [rezultatų] patvirtinimo“, – valstijos sekretorius Bradas Raffenspergeris. „Visi sunkiai dirbome, kad pateiktume teisingus ir tikslius skaičius ir užtikrintume rinkėjų valios atsispindėjimą galutiniuose skaičiuose, kad visi rinkėjai pasitikėtų rezultatu nepriklausomai nuo, ar jų kandidatas laimėjo, ar pralaimėjo“, – sakė valstijos sekretorius.

Du JAV senatoriai iš Džordžijos, Kelly Loeffler ir Davidas Perdue, anksčiau praėjusią savaitę paragino kolegą respublikoną B. Raffenspergerį atsistatydinti dėl nesukonkretintų pareiškimų apie prastą rinkimų organizavimą.

Abiejų šių senatorių sausį laukia atkaklios varžybos antrajame rinkimų rate, nulemsiančiame, kuri partija kontroliuos Senatą. B. Raffenspergeris sakė, kad neatsistatydins, ir patikino visuomenę, kad didelių problemų per rinkimus nebuvo.