Džakartoje antradienį buvo suimtas vienas parduotuvės savininkas, pardavinėjęs uždraustus gėrimus savo vaistažolių bare. Sostinėje nuo pirmadienio buvo užregistruota 16 mirtinų apsinuodijimų, dar šeši mirties atvejai užfiksuoti Papua provincijoje. Dar keli žmonės yra kritinės būklės, jie gydomi ligoninėse. „(Gėrimų pardavėjas) prisipažino, kad maišydavo gryną alkoholį su „Coca Cola“ ir energetiniu gėrimu. Jis manė, kad tai yra saugu, tačiau pasirodo, kad tai pražudė žmones“, – naujienų agentūrai AFP sakė pietų Džakartos policijos viršininkas Indra Ja'faras. Dalis šių mirtinų kokteilių buvo atkeliavę iš vieno tiekėjo, pardavinėjusio juos vietos prekeiviams, nurodė policija. „Mes dabar ieškome pardavėjų, ne tik smulkių prekybininkų, bet ir tiekėjų“, – sakė rytų Džakartos policijos viršininkas Tony Surya Putra vietos transliuotojui „tvOne“. „Manome, kad už šio atvejo slepiasi stambus platintojas“, – pridūrė jis. Indonezija yra didžiausia musulmoniška pasaulio valstybė, tačiau dauguma jos gyventojų yra nuosaikieji musulmonai, ir alkoholio galima legaliai įsigyti didžiuosiuose šalies miestuose. Vis dėlto dėl didelių mokesčių jis yra toks brangus, kad darbininkai ir kiti mažiau uždirbantys asmenys dažnai renkasi potencialiai pavojingus namų gamybos alkoholinius gėrimus. Kaimo vietovėse, kuriose alkoholį vartojančiųjų beveik nėra, legaliai gauti šių svaigalų gali būti sunku. Centrinėje Javoje 2016 metais apsinuodiję nelegaliai įsigytu alkoholiu mirė mažiausiai 36 žmonės.

