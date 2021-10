Serbija, siekianti tapti Europos Sąjungos nare, pastaraisiais metais sparčiai vystė ekonominius ir politinius santykius su Kinija: kinų bendrovės perėmė pagrindines Serbijos vario ir plieno gamyklas, tiesia kelius bei geležinkelius, stato fabrikus.

Kinijos valstybiniai bankai Balkanų šaliai suteikė milijardų eurų vertės paskolų statybų projektams; daugumą jų įgyvendina darbininkai kinai.

Pekinas, kuris laiko Belgradą svarbiu sąjungininku įgyvendindamas Europoje savo ekonominę ir politinę iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ (Belt and Road Initiative, BRI), taip pat eksportuoja į Serbiją bepiločius orlaivius bei kitą karinę techniką. Be to, abiejų šalių policijos ir valstybės saugumo tarnybos taip pat stiprina bendradarbiavimą.

Apskaičiuota, kad 2005–2019 metais Kinija Serbijoje investavo apie 10 mlrd. dolerių (8,6 mlrd. eurų).

„Politikos srityje neturime jokių neišspręstų klausimų, – Wang Yi sakė serbų prezidentas Aleksandras Vučičius, prasidėjus jųdviejų susitikimui Belgrade. – Mūsų šalių bendradarbiavimas yra labai geras ir, jei įmanoma, norime jį pakelti į aukštesnį lygį.“

„Mūsų draugystė yra nuoširdi ir didelė, todėl nenuostabu, kad ją vadiname „plienine“, – pažymėjo A. Vučičius ir pridūrė, jog per pastaruosius penkerius metus ekonominis bendradarbiavimas išsiplėtė triskart.

2016 metais Kinija įsigijo vienintelę Serbijos plieno gamyklą, todėl abi šalys savo santykius dažnai vadina „plienine draugyste“.

Wang Yi ketvirtadienį pareiškė, kad Kinijos ir daug mažesnės Serbijos draugiški ryšiai grindžiami lygybe ir nuoširdumu. „Labai didžiuojamės mūsų santykių vystymusi“, – sakė ministras.

Vakaruose ir tarp serbų opozicinių grupių pasigirsta kritikos, kad daugelis Serbijos ir Kinijos statybų sandorių sudaromi neskaidriai – be tinkamų konkursų ir nepateikiant išsamios informacijos apie išlaidas.

Be to, aplinkosaugininkai perspėja, kad anglimi kūrenamos elektrinės, kurias kinų bendrovės eksploatuoja Balkanų šalyje, neatitinka tarptautinių standartų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakoms. Manoma, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl Serbija yra viena labiausiai užterštų Europos valstybių.

Nors populistu laikomas Serbijos prezidentas formaliai siekia narystės ES, jis vysto glaudžius politinius, ekonominius ir karinius ryšius tiek su Kinija, tiek su Rusija.