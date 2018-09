Dvigubas sprogdinimas įprastą imtynių treniruotę Kabule pavertė skerdynėmis

Įprasta trečiadienio popietės treniruotė virto skerdynėmis mirtininkui prie įėjimo nušovus jauną, neginkluotą apsaugininką ir susisprogdinus šalia dešimčių imtynininkų, kurių kai kurie buvo vos 10 metų amžiaus. Po valandos šalia klubo sprogo sprogmenų prikrautas sunkvežimis – antrojo sprogimo taikinys tikriausiai buvo įvykio vietoje susirinkę žurnalistai ir gelbėtojai. Didžiausia privati Afganistano televizija „Tolo News“ patvirtino, kad žuvo du jos žurnalistai. Keturi žiniasklaidos darbuotojai buvo sužeisti. „Visur buvo žuvusieji ir sužeistieji“, – naujienų agentūrai AFP iš ligoninės „Isteqlal“ lovos sakė 14-metis imtynininkas Sayedas Rohullah. Į šią ligoninę po sprogimų buvo atvežta dešimtys sužeistųjų. „Visi buvo apiberti šukėmis ir skeveldromis, šaukė savo artimuosius. Po sprogimo nejaučiau kojų“, – pasakojo S. Rohullah. Dauguma žuvusiųjų smarkiai apdegė ir buvo sužaloti šrapnelio, sakė gydytojai. 20 metų Ali Seena pasakojo, kad buvo įpusėjusi imtynininkų treniruotė, kai lauke pasigirdo šūviai. Vyras nematė, kaip mirtininkas įėjo į salę, bet juto „atskriejusią skeveldrą“, pervėrusią jam pilvą. Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už trečiadienį Kabulo vakariniame rajone įvykdytą dvigubą sprogdinimą, per kurį, kaip nurodė Afganistano Sveikatos apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos, žuvo mažiausiai 26 žmonės, o dar 91 buvo sužeistas. Klubo „Maiwand“ vadybininkas Pahlawanas Shiras nuogąstavo, kad tikrasis žuvusiųjų skaičius gali būti daug didesnis. Atakos metu klube daugiausia šiitų gyvenamajame rajone buvo iki 150 žmonių, sakė jis. „Kai kurie žmonės savo kankinius jau pasiėmė namo. Aš tebeieškau daugelio dingusių studentų ir trenerių“, – pridūrė P. Shiras. Gedintys giminaičiai, draugai ir kolegos ketvirtadienį ryte pradėjo laidoti aukas dulkinose kapinėse visame mieste. Šie ritualai jau tapo pernelyg įprasti nuo karo pavargusiems afganams. IS musulmonus šiitus laiko atskalūnais ir pastaraisiais metais intensyvino išpuolius prieš šią religinę mažumą. Praėjusį kartą didelė ataka prieš šiitus Kabule buvo įvykdyta rugpjūčio 15 dieną, kai mirtininkui susisprogdinus viename švietimo centre žuvo dešimtys absolventų. IS prisiėmė atsakomybę už šią tarptautinės bendrijos pasmerktą ataką, įvykdytą visoje šalyje kilus kruvino smurto bangai.

