Dvigubas išbandymas JAV: Rusijos tankams būriuojantis Ukrainos pasienyje, Kinijos pajėgos zuja aplink Taivaną

Abi šalys atrodo pasiryžusios išbandyti JAV ryžtą skirtinguose pasaulio regionuose. Stebėtojai praneša apie nuo 2014 metų nematytą Rusijos pajėgų dislokavimą prie rytinio Ukrainos pasienio.

Tuo pat metu Kinija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino savo kariuomenės aktyvumą aplink Taivaną, kurio nepriklausomybės nepripažįsta ir laiko savo teritorijos dalimi.

Supa iš rytų ir vakarų

Praėjusį pirmadienį Kinijos ginkluotosios pajėgos surengė dvejas karines prekybas Taivanui iš rytinės ir vakarinės pusės. Analitikų teigimu, tai – įspėjimas savivaldą turinčiai salai ir ją palaikančioms JAV.

Kaip pirmadienį skelbiama Kinijos kariuomenės pranešime, kinų lėktuvnešis „Liaoning“ su palyda dalyvavo karinėse pratybose teritorijose aplink Taivaną.

„Tai buvo įprastinės pratybos, surengtos pagal metinį planą, kuriomis siekiama patikrinti kariuomenės pratybų efektyvumą, sustiprinti jų gebėjimą užtikrinti nacionalinį suverenumą, saugumą ir tobulėjimą“, – rašoma pranešime.

O Taivano gynybos ministerija skelbia, kad apie 10 Kinijos karinių lėktuvų, tarp kurių – keturi „J-16“ ir keturi „J-10“ naikintuvai, valdymo ir komunikacijos orlaivis „Y-8“ ir išankstinio perspėjimo orlaivis „KJ-500“, įskrido į Taivano oro gynybos identifikavimo zoną (angl. ADIZ).

JAV Federalinės aviacijos administracija apibūdina ADIZ kaip oro gynybos identifikavimo zoną virš sausumos ar virš vandens, kurioje šalis, atsižvelgdama į savo nacionalinio saugumo interesus, kontroliuoja oro eismą, reikalauja akimirksniu identifikuoti orlaivius ir jų buvimo vietą.

Taivano Gynybos ministerija pranešė susidariusi aiškų įspūdį apie esamą situaciją ir atitinkamai sprendžianti šį klausimą, skelbia „Reuters“.

Kinijos kariuomenė toliau darė spaudimą Taivanui – trečiadienį nusiuntė 15 karo lėktuvų į Taivano ADIZ, pranešė Taivano Gynybos ministerija.

Praėjusį trečiadienį JAV karinio jūrų laivyno eskadrinis minininkas „USS John S. McCain“ praplaukė per Taivano sąsiaurį, skiriantį salą nuo žemyninės dalies.

„Per Taivano sąsiaurį praplaukęs laivas demonstruoja JAV pastangas išsaugoti laisvą ir atvirą Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną“, – rašoma JAV karinio jūrų laivyno 7-osios flotilės atstovo spaudai leitenanto Marko Langfordo pranešime spaudai.

Pekinas skelbia, kad Taivanas, demokratinė valstybė su beveik 24 mln. gyventojų į pietryčius nuo Kinijos, priklauso Kinijos Liaudies Respublikai, nors jau daugiau nei septyniasdešimt metų abi šalys turi savas atskiras vyriausybes.

Tuo metu, kai kinų lėktuvnešis dalyvavo karinėse pratybose netoli Taivano, JAV karinių jūrų pajėgų lėktuvnešio smogiamoji grupė dalyvavo operacijose Pietų Kinijos jūroje.

JAV karinio jūrų laivyno 7-osios flotilės pranešime skelbiama, kad praėjusį sekmadienį lėktuvnešis „USS Theodore Roosevelt“ su palyda įplaukė į Pietų Kinijos jūrą, kurioje vyko įprastinės pratybos, lėktuvnešiui jau antros šiame regione.

Kaip teigiama JAV karinio jūrų laivyno pranešime, pratybomis Pietų Kinijos jūroje, kuriose dalyvavo „USS Theodore Roosevelt“, siekiama įrodyti, kad JAV įsipareigojusi saugoti šio regiono laisvę.

Pietų Kinijos jūroje lėktuvnešio smogiamoji grupė dalyvaus įvairiose operacijose, koordinuotuose taktiniuose mokymuose ir mokysis kitokių užduočių, rašoma 7-osios flotilės pranešime.

Praktiškai visą Pietų Kinijos jūrą Pekinas vadina sava teritorija, o pastaraisiais metais keliose salose pastatė karinių įtvirtinimų.

Rusijos karinės pajėgos sukeltos ant kojų

Tuo pat metu itin agresyvių manevrų imasi Rusijos ginkluotosios pajėgos. Rusijos Gynybos ministras Sergejus Šoigu antradienį paskelbė, kad visose šalies karinėse apygardose – nuo Kaliningrado iki Tolimųjų rytų – skelbiamos „planinės“ kovinės parengties pratybos: iš viso balandžio mėnesį daugiau nei 100 poligonų bei 520 karinių bazių bus surengta per 4 tūkst. karinių pratybų.

Toks dešimtmečius neregėtas sprendimas priimtas tvyrant įtampai pasienyje su Ukraina.

„Pajėgos išėjo į poligonus, kur vyksta taktiniai, specialieji ir dvišaliai mokymai“, – teigia Rusijos gynybos ministras, kurį cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra RIA.

S.Šoigu savo pavaldinių pareikalavo „užtikrinti aukštą kontrolinių užsiėmimų kokybę ir saugumą perkeliant karių ešelonus ir karinę techniką“.

Skelbiama, kad kovinės parengties patikrinimai rengiami visoje šalyje: nuo Šiaurės laivyno ir karinių objektų Arktyje iki Rusijos okupuotų Kurilų salų bei Kamčiatkos.

Pratybose dalyvaus visų rūšių ginkluotosios pajėgos – nuo sausumos dalinių iki laivyno, oro ir strateginių pajėgų, pasiruošusių suduoti branduolinius smūgius.

Tiesa, pagrindinės pratybos vyks už Baikalo ežero esančiame Cugolo ir ir Tolimuosiuose rytuose esančiame Sergejivsko poligionuose.

NATO kiek anksčiau įspėjo Maskvą dėl Rusijos dalinių judėjimo netoli Ukrainos sienos ir vis labiau pažeidinėjamo paliaubų susitarimo Donbaso konflikto zonoje.

CNN pirmadienį pranešė, kad Rusija Arktyje telkia precedento neturinčią karinę galią ir regione, pasinaudodama neįprastai šiltomis klimato sąlygomis, bando naujausius ginklus. Jungtinės Valstijos „labai atidžiai stebi“ Rusijos kariuomenės aktyvumą Arkties regione, teigia Pentagonas.

„NATO ir toliau rems Ukrainos suverenumą ir teritorinę neliečiamybę. Mes liekame budrūs ir toliau labai įdėmiai stebime padėtį“, – Vokietijos laikraščiui „Welt“ sakė NATO atstovas.

Palydovinėse nuotraukose – karinė Rusijos stovykla netoli Ukrainos

Rusijos kariai, apie kurių dislokavimą prie sienos su Ukraina pranešta kovo pabaigoje, telkiami karinėje stovykloje Voronežo srityje. Ji yra už maždaug 250 kilometrų nuo Ukrainos, ketvirtadienį išsiaiškino tyrėjų grupė „Conflict Intelligence Team“ (CIT). Be to, tyrėjams užkliuvo iškalbingos detalės, užfiksuotos nuotraukose.

Atlikę socialiniuose tinkluose skelbiamų nuotraukų ir vaizdo medžiagos, susijusios su karine technika, analizę bei palyginę gautus rezultatus su „Google Street View“ ir „Jandex.Kart“ duomenimis, tyrėjai išsiaiškino, kad karinė technika iškraunama dviejose Voronežo rajono vietose, o iš ten juda pietine kryptimi į Pogonovo poligoną.

CIT tyrėjų išvadas pagrindžia ir palydovų darytos Pogonovo nuotraukos, kurias balandžio 8 dieną paskelbė „Bellingcat“ tyrėjas Erikas Toleris. Jose matoma, kad kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje poligone atsirado palapinių ir „šimtai vienetų“ karinės technikos.

CIT pažymi, kad taip pat yra įrodymų, jog Voronežo srities Ostrogožsko miesto rajone, maždaug už 150 kilometrų nuo sienos su Ukraina, telkiami rusų kariai.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas.