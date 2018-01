Policininkai atskubėjo į viešbutį, gavę pranešimą sekmadienio rytą apie vyro ir moters grumtynes. Atvykę pareigūnai rado du negyvus žmones – moterį ir berniuką, o jų nužudymu įtariamas vyras yra areštuotas ir nuvežtas į ligoninę. Kaip susiję tie trys asmenys, policija neatskleidė, bet nurodė, kad jie yra užsieniečiai. Pietų Korėjos konsulato Honkonge atstovas patvirtino, kad visi trys minėti asmenys yra viena šeima. Pasak vietinio naujienų portalo „Apple Daily“, į penktąją dešimtį įžengusi pora ir jų septynmetis sūnus prieš kelias dienas atvyko į šį penkių žvaigždučių viešbutį. Apie tyrimo eigą informuotas asmuo sakė naujienų agentūrai AFP, kad įtariamojo draugas prieš incidentą įspėjo Pietų Korėjos pareigūnus, kad jis gali nusižudyti. „Ritz-Carlton“ viešbutis užima kelis viršutinius aukštus aukščiausiame Honkongo dangoraižyje ICC, iš kurio atsiveria vaizdinga miesto ir Viktorijos prieplaukos panorama. Honkongo policija dar tiria kitą incidentą – vienos poros nužudymą; jiedu aptikti negyvi visuomeniniame gyvenamajame komplekse prie Honkongo sienos su žemynine Kinija, rašo vietinė žiniasklaida.

