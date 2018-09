Anot meteorologų, vėjo greitis siekė 190 km per val., o stipriausias stichijos smūgis teko Gatino miestui.

Socialiniuose tinkluose pasklido namų su apgadintais stogais nuotraukos, o viename dramatiškame vaizdo įraše matyti vėjo nuverčiami medžiai ir ore sūkuriuojančios nuolaužos.

„Nutrūko elektros tiekimas ir trumpiau kaip po minutės langus pradėjo daužyti vėjas“, – naujienų agentūrai AFP sakė įrašo autorius Vincentas-Carlas Leriche.

„Visur skriejo nuolaužos. Niekur, išskyrus Holivudo filmus, nemačiau nieko panašaus“, – pasakojo 30-metis Gatino gyventojas, pridurdamas, kad stebėjo, kaip į lauką nupučiamos sofos ir šaldytuvai.

Kaip vietos žiniasklaidą informavo Otavos avarinės tarnybos darbuotojas Anthony Di Monte, buvo sužeisti maždaug 30 žmonių, iš jų penki – sunkiai.

Tuo tarpu elektros bendrovė „HydroQuebec“ pranešė, kad penktadienio vakarą sostinėje ir jos apylinkėse be elektros energijos liko daugiau kaip 130 tūkst. žmonių.

Kanados premjeras Justinas Trudeau paragino gyventojus aplankyti kaimynus, kuriems galbūt reikia pagalbos.

„Stebime padėtį ir galvojame apie visus nukentėjusiuosius“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

In the middle of this. Ottawa hit hard by one or more tornados. Emergency vehicles onsite. Crazy weather. Am parked and safe. Hope everyone else is too.

