„Šiuo metu vis dar nepakanka paramos Bendruomenių Rūmuose, kad susitarimas būtų sugrąžintas trečiam balsavimui“, – parlamente pareiškė premjerė.

Ji tebesitiki, kad situacija per šią savaitę dar pasikeis.

Praėjus beveik trejiems metams po referendumo, kuriame britai nubalsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos, bloko lyderiai praėjusią savaitę perėmė „Brexit“ grafiko kontrolę, kad išvengtų chaotiško išstojimo šio mėnesio pabaigoje sutrikdant didžiausią pasaulyje prekybos bloką ir labai pakenkiant Britanijai.

Dvejus metus Britanijos išstojimo data buvo 2019 metų kovo 29-oji. Dabar, jei JK parlamentas pritars Th. May su bloku suderintam susitarimui, šalis išstos gegužės 22-ąją. Jei ne, JK iki balandžio 12 dienos turės pasakyti ES lyderiams, ką planuoja daryti: išstoti be sutarties, atšaukti „Brexit“ ar numatyti naują kelią.

In the PMs statement she said that "Unless the house agrees to it, No Deal will not happen." The PM is putting the responsibility solely on the commons, but it is in her gift to leave on the 29th with no-deal. pic.twitter.com/uNZxyHWsAO