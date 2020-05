K. Zaradkiewiczius tapo laikinai einančiu pareigas AT pirmininku balandį, tačiau atsistatydino, kai Lenkijos AT Generalinė Asamblėja nesutarė dėl penkių kandidatų į AT pirmininko postą.

Lenkijos AT jau kurį laiką krečia nesutarimai dėl naujos teismų reformos.

Iki valdančiosios „Teisės ir teisingumo“ (PiS) partijos pradėtų teismų reformų paskirti teisėjai kaltino K. Zaradkiewiczių neleidžiant balsuoti dėl projektų, kuriuos pateikė šie teisėjai.

Tarp projektų buvo siūlymas nepriimti į svarstymus teisėjų iš kontroversiškai vertinamos drausminės tarybos dėl neaiškaus jos teisinio statuso pagal Lenkijos ir ES teisę.

Tuo tarpu kai kurie po reformų paskirti teisėjai apkaltino kolegas trukdant teismo veiklai. Naujasis AT pirmininkas savo ruožtu gynė K. Zaradkiewicziaus poziciją.

Teismų sistemos reformos Lenkijoje pradėtos PiS atėjus į valdžią 2015 m. Reformų kritikai teigia, kad taip partija siekia kontroliuoti teisėjus.

Kritikų teigimu, dvi pagrindinės šalies teisėjų institucijos – Konstitucinis tribunolas ir Nacionalinės teisėjų taryba – jau dabar yra priklausomos nuo valdančiosios partijos įtakos. Baiminamasi, kad tas pats nutiks ir Aukščiausiajam Teismui.