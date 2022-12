Du Rusijos sąjungininkai viešai atmetė Putino pasiūlymą

Rusijos sumanyta schema, skirta palengvinti gamtinių dujų pardavimą Kinijai ir kitoms Azijos rinkoms per „dujų sąjungą“ su Kazachstanu ir Uzbekistanu, dviejose Vidurio Azijos šalyse sutikta be aplodismentų. Spėjama, kad bent iš dalies tokią situaciją lėmė ir Rusijos karo Ukrainoje faktas, rašo „Voice of America“ (VOA).