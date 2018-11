Laikraštis „Deseret News“ pranešė, kad 14 ir 15 metų berniukai vienmotorį lėktuvą „Cessna“ ketvirtadienį pavogė iš privataus aerodromo Jensene, netoli 40-osios magistralės ir maždaug 24 km į vakarus nuo Kolorado sienos. Juintos apygardos šerifo įstaiga pranešė, kad paaugliai anksčiau šią savaitę išėjo iš socialiai remtinų žmonių namų ir buvo pas draugus Jenseno rajone. Jiems tikriausiai pavyko svetimu traktoriumi nuvažiuoti į aerodromą, iš kurio jie pakilo lėktuvu. Jie buvo pastebėti skrendantys nedideliame aukštyje palei 40-ąją magistralę. Nutūpę oro uoste jie buvo areštuoti. Ketvirtadienį jie buvo laikomi jaunimo sulaikymo centre Vernale.

