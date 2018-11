JAV Ramiojo vandenyno laivyno atstovė leitenantė Rachel McMarr sakė, kad eskadrinis minininkas „USS Stockdale“ ir naftos tanklaivis „USNS Pecos“ sąsiauriu praplaukė įprastu tranzitu. „Laivų tranzitas Taivano sąsiauriu demonstruoja JAV įsipareigojimą dėl laisvo ir atviro Indijos ir Ramiojo (vandenynų regiono), – sakoma R. McMarr pareiškime. – JAV karinis jūrų laivynas toliau plaukios ir veiks visur, kur leidžiama pagal tarptautinę teisę.“ Pekinas protestavo, kai spalio 22 dieną du JAV karo laivai praplaukė Taivano sąsiauriu, ir vadino šį žingsnį iššūkiu jo suverenumui. Kinija vis dar laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, laukiančia suvienijimo, nors abi šalys atskirai yra valdomos nuo pilietinio karo žemyninėje Kinijoje pabaigos 1949 metais. Vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad kinų laivai trečiadienį pasirodė šalia JAV laivų, bet visa abiejų laivynų sąveika buvo „saugi ir profesionali“.

