Dronu okupantų radijo stotelę atsiskraidinę Ukrainos kariai 9 dienas klausėsi jų pokalbių

Pasitelkus droną atliktos užduoties vaizdo įrašą savo „YouTube“ kanale paviešino ukrainiečių gretose tarnaujantis savanoris Sergejus Pritula.

Karys nurodė, kad tai gruodžio pradžioje netoli Siversko ir Soledaro, kur buvo apsistojusi kovinė grupė K2, atlikta operacija.

Stunning!

The Ukrainians eliminated a russian attack group, saw that one russian had dropped an encrypted radio, sent over a drone, grabbed the radio, and then listened for nine days as the russians planned new attacks, which were all ambushed.pic.twitter.com/s1xDliowyp