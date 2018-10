Penktadienio naktį įvykęs 6,5 balo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo jūroje, buvo jaučiamas net Libijoje. Daugelis Zakinto salos gyventojų naktį praleido automobiliuose. Paskelbtas cunamio pavojus po kelių valandų buvo atšauktas. Pranešimų apie rimtą žalą ar sužeistus žmones nebuvo, bet pagrindinis Zakinto uostas nukentėjo. Krantinė prie prišvartuotų laivelių suskilinėjo ir išsikraipė. Iki 8 val. vietos (ir Lietuvos) laiku – per šešias valandas po drebėjimo – buvo užregistruoti daugiau kaip 35 pakartotiniai požeminiai smūgiai, pranešė šalies civilinės gynybos agentūra. Dešimties požeminių smūgių stiprumas buvo didesnis nei 4 balai; vienas smūgis buvo 5,1 balo. „Tai buvo galingas paviršinis drebėjimas, kuris buvo jaučiamas visoje Vakarų Graikijoje iki Atėnų, Vakarų Balkanuose, net Italijoje ir Libijoje“, – sakė seismologas Gerasimas Papadopulas iš Geodinamikos instituto Atėnuose. Zakinto sostinėje Zakinte kelioms valandoms dingo elektra, elektros tiekimo sutrikimų buvo ir kitur. „Tikriname salos kaimus, kur yra senesnių pastatų, – naujienų agentūrai AP sakė civilinės apsaugos agentūros atstovas Spiras Georgijus. – Problema, kad trūksta elektros, bet technikai bando atkurti tiekimą.“ Ugniagesių tarnyba nurodė, kad kitoje salos dalyje buvo pranešta apie krintančius akmenis. Tuo tarpu pagrindinėje šalies teritorijos dalyje, Peloponeso pusiasalyje esančiame Pirge, sugriuvo dalis vienos bažnyčios sienos. Dviem žmonėms buvo suteikta pagalba dėl lengvų sužeidimų. Zakinto meras Pavlas Kolokocas vietos žiniasklaidai sakė, kad pranešta apie kai kuriems namams padarytą žalą – suskilinėjusį ir nukritusį tinką. Pasak jo inžinieriai tikrina visus pranešimus. Sostinėje Atėnuose už 280 km į šiaurės rytus nuo Zakinto drebėjimas taip pat buvo smarkiai jaučiamas. JAV Geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad drebėjimo stiprumas buvo 6,8 balo, o epicentras – jūroje 33 km į pietvakarius nuo Muzakio, esančio pietinėje Zakinto dalyje. Prieš pat 2 val. vietos (ir Lietuvos) laiku įvykusio drebėjimo židinys buvo 14 km gylyje. Pagrindinis Graikijos žemės drebėjimų stebėjimo centras – Geodinamikos institutas – įvertino smūgių stiprumą 6,5 balo ir nurodė, kad hipocentras buvo 5 km gylyje. Drebėjimų stiprumo matavimo metu gauti dydžiai gali skirtis dėl kiekvienos institucijos naudojamos įrangos ir kitų veiksnių. Muzakio kaimas yra netoli turistų pamėgto Lagano kurorto. Graikija priklauso vienam iš planetos regionų, kuriuose žemės drebėjimai dažni. Kasmet šalyje užregistruojama tūkstančiai žemės drebėjimų, bet tik per nedaugelį nukenčia žmonių arba būna reikšmingų sugriovimų. 1999 metais per 5,9 balo žemės drebėjimą Atėnų pakraštyje žuvo 143 žmonės. Zakinte ir anksčiau yra buvę stiprių žemės drebėjimų, todėl čia taikomi griežti pastatų saugumo reikalavimai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.