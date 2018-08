Požeminio smūgio židinys buvo 27 km gylyje pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje, apie 231 km nuo artimiausio Tadino miesto netankiai apgyvendintose Ištikimybės salose, informavo JAV Geologijos tarnyba (USGS). JAV Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras nurodė, kad buvo „pastebėta nedidelių cunamio bangų“. „Asmenys, (gyvenantys) pakrantėje netoli žemės drebėjimo (židinio), turėtų būti atidūs ir pasitelkti įprastą atsargumą. Jokių kitų veiksmų imtis nereikia“, – priduriama centro pranešime. Institutas „Geoscience Australia“ nurodė, kad drebėjimas turėjo būti juntamas visoje Naujojoje Kaledonijoje, tačiau jo požeminis smūgis buvo juntamas 103 km spinduliu – gerokai toliau nuo pakrantės. Naujoji Kaledonija priklauso vadinamajam Ugnies žiedui – tektoninio aktyvumo zonai, juosiančiai Ramųjį vandenyną. Šioje zonoje dažni žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai.

