Ukrainos atsargos majoras: operacija Kurske atliko savo misiją

„Kažkodėl kažkas mano, kad tai buvo politinė operacija? Tai buvo karinė operacija, nutraukusi Rusijos pasirengimą puolimui prie Sumų. Ji taip pat nutraukė operaciją Charkive. Juk būtent iš Charkivo pajėgos buvo perkeltos į Sumų sritį. Be to, operacija Kurske turėjo didelį politinį atgarsį“, – per radiją „Radio NV“ sakė O. Getmanas.