Maždaug 700 žmonių buvo evakuoti, būgštaujant dėl galimų naujų nuošliaužų.

Apie nuošliaužą Jerdrumo savivaldybės Asko miestelyje, esančiame už maždaug 20 km į šiaurės rytus nuo sostinės, policijai buvo pranešta 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Nuslinkus nuošliaužai vietoje kelio, einančio per miestelį, liko gili įduba, kurios negalėjo pervažiuoti automobiliai. Paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti dramatiški vaizdai, kaip vienas namas nuslenka į atsivėrusią įdubą.

A House plunges into the landslide trench in Norway #LANDSLIDE #Norway pic.twitter.com/W6cWcGCRI3