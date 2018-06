Narai pasiekė milžiniškos olos ertmę, kur veikiausiai įstrigo 12 berniukų ir jų treneris, informavo Čiang Rajaus provincijos gubernatoriaus pavaduotojas Pasakornas Boonyalugas. „Manome, kad jie yra šioje urvo dalyje, kurios ilgis – 3 km“, – nurodė jis. „Jie nieko nevalgė nuo šeštadienio, todėl gabename jiems maisto ir gėrimų“, – pridūrė jis. 11–16 metų amžiaus vaikai kartu su treneriu šeštadienį užėjo į Luango urvą, esantį viename nacionaliniame parke netoli sienos su Mianmaru ir Laosu. Vieno vaiko motina pranešė apie sūnaus dingimą, šiam negrįžus namo po tą vakarą vykusios treniruotės. Pastarosiomis dienomis Tailando šiaurinėje dalyje pliaupė liūtys, dėl kurių urve staigiai ėmė kilti vanduo. Prie įėjimo į urvą buvo rasti berniukų dviračiai ir batai. Gelbėjimo operacija prasidėjo šeštadienio vakarą, bet naktį ji buvo pristabdyta. Tuomet vandens lygis urve smarkiai pakilo, tad narams teko plaukti užtvindytomis urvo vietomis per drumstą vandenį. Vaikų gelbėjimui buvo paruošta speciali nardymo įranga, sakė Pasakornas Boonyalugas.

