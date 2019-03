Drakoniškas įstatymas Rusijoje jau pareikalavo aukų: persekiojama už absurdiškas priežastis

Netrukus po to, kai praėjusių metų spalį septyniolikmetis Michailas Žlobickis sukritikavo Rusijos saugumo tarnybas ir susisprogdino prie KGB įpėdinės Federalinės saugumo tarnybos skyriaus tolimuosiuose Rusijos šiaurės vakaruose, vietos žurnalistė Svetlana Prokopjeva prabilo per radiją.

M. Žlobickis priklausė kartai, užaugusiai vien tik Rusijos prezidento Vladimiro Putino valdymo metu, pažymėjo ji. Žurnalistės teigimu, užuot saugojusi žmonių teises, valdžia imasi įvairiausių būdų užgniaužti bet kokią žodžio laisvę. Dėl to teismų sistema šalyje jau tapo represine sistema.

Po kelių mėnesių S. Prokopjeva tapo kriminalinio tyrimo objektu: valdžia ją apkaltino „teisinant terorizmą“ ir tokiu būdu pavertė ją naujausiu represijų prieš žurnalistus, aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus simboliu. Ir žodžio laisvės padėtis šalyje veikiausiai dar pablogės.

Savo komentare S. Prokopjeva susiejo septyniolikmečio pareiškimus su politiniu klimatu V. Putino valdomoje Rusijoje ir pareiškė, kad politinis aktyvizmas šalyje yra smarkiai ribojamas, todėl žmonės imasi desperatiškų priemonių, rašo rferl.org.

Kovo mėnesį V. Putinas pasirašė naują įstatymą, kuriuo kriminalizuojama bet kokia „nepagarba“ Rusijos visuomenei, vyriausybei, valstybės simboliams, Konstitucijai ar bet kuriai valstybės institucijai, o tai pat tai, ką valdžia vadina „melagingomis naujienomis“. Stebėtojai baiminasi, kad naujuoju įstatymu siekiama išnaikinti tuos nedidelius likusius opozicijos likučius ir užgniaužti iki šiol egzistavusias teisėtas protesto formas.

S. Prokopjeva pasienyje su Estija esančiame Rusijos Pskovo mieste yra gerai žinoma žurnalistė. Lapkritį ji per nepriklausomą radiją „Echo Moskvy“ perskaitė vieną iš savo straipsnių. Straipsnio versija taip pat buvo paskelbta internete. Ankstesnį mėnesį M. Žlobickis sužeidė tris FSB pareigūnus, susisprogdinęs prie šios tarnybos vietos skyriaus. Prieš tai „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje pareiškė priklausantis anarchistų judėjimui, ir pridūrė, kad FSB „fabrikuoja bylas ir kankina žmones“.

Savo straipsnyje S. Prokopjeva kritikavo Rusijos vyriausybę ir teigė, kad šalis ima aktyvistus laikyti valstybės priešais. Rusijos federalinė ryšių reguliavimo tarnyba „Roskomnadzor“ dėl jos straipsnio kreipėsi į teismą, ir šis netrukus buvo pašalintas, o radijo stočiai „Echo Moskvy“ buvo skirta 150 tūkst. rublių, arba 2300 JAV dolerių, bauda. Naujienų portalui „Pskov Lenta Novostei“ buvo skirta 200 tūkst. rublių bauda už tai, kad perspausdino jos straipsnį.

Jai metamus kaltinimus neigianti S. Prokopjeva Laisvosios Europos radijo rusiškajai tarnybai sakė, kad ji neišsižada savo pirminio komentaro.

„Matyt kažką labai įžeidžiau FSB vadovybėje Maskvoje, – A. Nemcovai sakė S. Prokopjeva. – Nes jie labai ant manęs supyko.“

„Teroro išpuoliai visuomet yra labai blogai. Blogai, kad jauni žmonės to imasi. Bejėgiškumo ir beviltiškumo jausmas, kuris galėjo išsivystyti šioje kartoje, gali virsti ne tik teroro aktais. Jis gali virsti pasyvumu bei noru išvykti iš šalies“, – sakė ji.

Praėjusį mėnesį saugumo pareigūnų būrys, apsiginklavęs guminėmis lazdomis ir skydais, apieškojo jos mažyti dviejų kambarių butą Pskove, pasakojo žurnalistė. Juos lydėjo Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai iš Centro E – agentūros, kurios oficiali funkcija yra kovoti su ekstremizmu ir terorizmu.

Keli uniformuoti pareigūnai ėmė raustis po jos drabužius, popierius, net apatinius ir išėjo pasiėmęs visą jos techniką – du nešiojamuosius kompiuterius, „iPad“, ir atminties korteles, o taip pat jos kaip laisvai samdomos žurnalistės sutartis. Taip pat ir JAV remiamam Laisvosios Europos radijui dirbanti žurnalistė sakė, kad pareigūnus itin domino jos sutartys su šia organizacija. Tyrimas dėl S. Prokopjevos darbo vis dar vyksta. Jeigu jai bus pareikšti kaltinimai, jei grės kalėjimas iki septynerių metų.

Pati žurnalistė buvo trumpai sulaikyta, tačiau tą pačią dieną paleista.

