DPA duomenimis, P. Tauberis apie pasitraukimą iš šių pareigų ketina oficialiai pranešti pirmadienį, vasario 19-ąją. Leidinio "Der Spiegel" žiniomis, naujas CDU generalinis sekretorius bus rengiamas vasario 26-ąją planuojamame partijos suvažiavime. P. Tauberis CDU generalinio sekretoriaus postą užima nuo 2003-ųjų. Ketvirtąją Vokietijos kanclerės kadenciją užsitikrinusios A. Merkel konservatyvioji Krikščionių demokratų sąjunga (CDU) ir jos partnerė Bavarijoje Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) vasario 7-ąją susitarė su Socialdemokratų partija (SPD) dėl valdančiosios koalicijos, užbaigdamos kelis mėnesius trukusią politinę nežinią didžiausioje Europos ekonomikoje.

