Tačiau dabar bent kuriam laikui jį nutildė EP priimtos naujos komunikacijos taisyklės: dėl jų nuo 2019 metų gegužės pilnės visų skambinančiųjų į užsienį piniginės. Bet anot Lietuvos didžiųjų telekomunikacijų operatorių, kol kas ne visos Briuselio dovanos vartotojams yra aiškios.

Ne tik pigūs skambučiai

„Pigs skambučiai ir iš mobiliųjų, ir iš fiksuoto ryšio telefonų į visas ES šalis,“ – tokią džiugią naujieną šių metų pradžioje paskelbė Europos Komisija. Lapkritį EP nubalsavo, kad kainos mažės tikrai reikšmingai – skambučiai į šalis nares negalės kainuoti brangiau nei 19 centų (be PVM) už minutę, o SMS kaina apribojama 6 centų (be PVM) dydžiu.

Be sumažintų kainų naujosios komunikacijos taisyklės, už kurias nubalsavo beveik 600 europarlamentarų, numato ir kitų naujų įpareigojimų šalims narėms. Per artimiausius dvejus metus nuo direktyvos įsigaliojimo, 27 ES šalys narės privalės labiau skatinti perėjimą prie plačiajuosčio 5G tinklo bei iki 2020-ųjų užtikrinti jam palankią infrastruktūrą. Valstybės per 3,5 metų taip pat turi įdiegti sistemą, kuri, įvykus didelio masto nelaimei ar kilus rimtam pavojui, leistų įspėti šalies gyventojus SMS žinute arba per mobiliąją programėlę.

Naujoji direktyva žada ir daugiau „europinių dovanų“ telekomunikacijų operatorių klientams – pavyzdžiui, įsigaliojus naujoms taisyklėms, mobiliojo ryšio operatoriai privalės bent mėnesį nuo sutarties su klientu pabaigos išsaugoti jo buvusį numerį. Vartotojai dar įgis ir teisę susigrąžinti pinigus už nepanaudotą išankstinio apmokėjimo kortelių kreditą ir net gauti kompensaciją, jei numerio perkėlimas į kitą tinkle užtruktų ilgiau nei vieną darbo dieną.

„Pavasarį bus naujų žinių“

Naujas reguliavimo taisykles Europos telekomunikacijų rinkai „Telia Lietuva“ pirmiausiai kviečia vertinti realistiškai.

„Telia“ deda visas pastangas, kad laiku įgyvendintų šias reguliavime nustatytas taisykles. Daugiau informacijos apie tai suteiksime pavasarį“, - entuziazmą ir Europos pagyras šiek tiek pristabdo operatoriaus atstovas spaudai Audrius Stasiulaitis.

Tačiau per naujųjų komunikacijos taisyklių įgyvendinimui duotą laikotarpį operatorių teikiamas paslaugas tikrai verta stebėti.

„Kadangi jos (direktyvos – aut. past.) įgyvendinimas truks artimiausius dvejus metus, vartotojai šiuo laikotarpiu pajaus tam tikrų praktinių pasikeitimų – jų sutarties sąlygose bus pateikiama išsamesnė informacija, paslaugų paketus užsakantys žmonės turės daugiau teisių“, - praneša A. Stasiulaitis.

Telekomunikacijų įmonės atstovas patikino, kad ir iš operatorių pusės su šiomis naujomis taisyklėmis yra siejamos tam tikros viltys.

„Direktyvos įteisinimo darbai jau prasidėjo, o rezultatai priklausys nuo to, kaip jis bus įgyvendintas Bendrijos narėse. […] Svarbu, kad praktiškai šios taisyklės būtų įgyvendintos taip, jog pritrauktų daugiau investicijų ir paskatintų inovacijas ryšių ir paslaugų srityse“.

„Politinis sprendimas atneša naujas galimybes vartotojams“

Tai, kad dar neaišku, kokio dydžio „telekomunikacinę dovaną“ vartotojai gauna iš Briuselio, patvirtina ir „Bitės“ atstovas ryšiams su visuomene Antanas Bubnelis.

„Kalbėti apie pasiruošimą ir konkrečius pokyčius Lietuvoje dar anksti. Patirtis rodo, kad teisėkūros proceso metu keičiasi teisės aktų formuluotės, turinčios įtakos konkrečių priemonių įgyvendinimui bei taikymui.“

Telekomunikacijų operatoriaus atstovas sprendimą vadina politiniu – jį, esą, lemia artėjantys rinkimai.

„Kalbant konkrečiau apie pokalbių ir SMS tarifus į kitas ES valstybes, reikia prisiminti, kad kainos ir taip nuolat mažėja – tai nuolatinė, ilgalaikė tendencija. O šis pasiūlymas yra politinis EP sprendimas, susijęs su pavasarį vyksiančiais rinkimais. Iki šiol šie tarifai buvo nereguliuojami ir kiekvienas operatorius juos nustatydavo savo nuožiūra, atsižvelgęs į savo klientų poreikius. Tokią poziciją iki šiol palaikė ir Europos Komisija, kuri nepritarė šių tarifų reguliavimui pradinėje telekomunikacijų taisyklių atnaujinimo stadijoje.“

Nepaisant išsakytos kritikos, naujosios komunikacijos taisyklės vis tik yra žingsnis į priekį.

„Atnaujintas telekomunikacijų taisykles vertiname teigiamai. Jos turės teigiamą poveikį supaprastinant ir paspartinant 5G tinklo plėtrą Lietuvoje, sudarys daugiau galimybių mobiliojo ryšio vartotojams“, - vertina A. Bubnelis.

„Lietuva pralenkė ES reikalavimus“

Daug sričių apimantis komunikacijų taisyklių rinkinys, anot „TELE2“ komunikacijos vadovo Andriaus Baranausko, išryškina Lietuvos pažangą ir tuo pačiu kelia daug naujų klausimų. Pirmiausiai kalbėdamas apie skambučių kainos mažėjimą jis tikina, kad svarbiausia – nauda vartotojui.

„Mes pasiruošę taisyklėms, atpiginančioms skambučius, nors situacija yra pakankamai komplikuota kaip ir su roamingu. Tarifai nustatomi operatorių derybų būdu – didesnių šalių operatoriai turi didesnes derybines galias. Mes esame mažesnės šalies operatorius, tai mūsų tos derybinės pozicijos visada buvo prastesnės, bet palaikome šį reguliavimą. Jis leidžia žmonėms kalbėti pigiau ir tai labai gerai.“

Antras aspektas, apie kurį itin svarbu kalbėti, pasak A. Baranausko, yra plačiajuostis 5G tinklas ir jam tinkama infrastruktūra.

„Jeigu kalbame apie 5G pasiruošimą, tai yra visiškai kitas dalykas. Tai tikrasis technologinis šuolis ir konkretūs jam nustatyti ES reikalavimai. Kaip žinote, šiuo metu mes naudojamės 4G ryšiu, 5G bus ganėtinai kitoks“, - vertindamas ne tik technologines galimybes, bet ir vartotojų poreikius bei norą mokėti už tam tikras paslaugas sako telekomunikacijų įmonės komunikacijos vadovas.

Vis tik iššūkius atnešančios taisyklės taip pat yra proga Lietuvai pasididžiuoti pasiekimais. Anot įmonės komunikacijos vadovo, ES sprendimas dėl privalomo įspėjimo SMS ir programėle negali lygintis su Lietuvos naudojama įspėjimo sistema.

„Lietuva yra įdiegusi geresnę sistemą nei įspėjimas SMS ar per mobiliąją programėlę. Ji pagrįsta korinio transliavimo principu – informacija vienu metu ištransliuojama visiems konkrečios bazinės stoties teritorijoje esantiems vartotojams. Tiesiog per kelias sekundes išsiunčiamas radijo signalas. Kuo tai skiriasi nuo SMS? SMS centrai yra ribojami techninių galimybių: jie milijoną žinučių gali siųsti daugelį valandų – būtent taip nutiko su Vasario 16-osios sveikinimais. Taigi, EP sprendimas nėra toks pažangus, kokį taiko Lietuva. Pasaulyje prieš metus buvo dešimt šalių, kurios tą daro arba planuoja daryti“, - sako A.Baranauskas.