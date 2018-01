Jis šeštadienį paskelbė keletą „Twitter“ žinučių, komentuodamas ankstesnę dieną išleistoje Michaelo Wolffo knygoje „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ (Fire and Fury: Inside the Trump White House) daugelio šaltinių pareikštas abejones, kad D. Trumpas nesuvokia, koks atsakingas yra prezidento darbas. Knygoje cituojamas ir buvęs respublikono strategas Steve'as Bannonas, sakęs abejojantis D. Trumpo kompetencija. D. Trumpas su tuo taikstytis neketina. Jis teigė, kad kritikai „skolinasi iš senos Ronaldo Reagano žaidimų knygelės ir šūkauja apie psichinį stabilumą ir intelektą“. Susiję straipsniai: Tillersonas tikina niekada neabejojęs Trumpo psichine sveikata JAV kongresmenai teiraujasi psichiatrų dėl Trumpo psichinės būklės Prezidentas pabrėžė, kad „mano du didžiausi privalumai buvo psichinis stabilumas ir buvimas iš tikrųjų nuovokiu“. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad anksčiau buvo sėkmingas verslininkas, televizijos realybės šou žvaigždė ir kad iš pirmo mėginimo tapo prezidentu. Visa tai „rodytų, kad esu)ne sumanus, o genijus ... ir, beje, labai stabilus genijus“, – sakoma D. Trumpo žinutėje.

