Pranešime sakoma, kad šios moterys yra dabartinė JAV ambasadorė Prancūzijoje Jamie McCourt ir JAV ambasadorė Kanadoje Kelly Craft. Kaip paaiškino leidinys, Vašingtonas norėtų paskirti nuolatiniu atstovu asmenį, jau dirbančiu dabartinėje administracijoje, o šios kandidatės tokį reikalavimą atitinka. Abidvi moteris prieš paskyrimą ambasadorėmis patikrino amerikiečių specialiosios tarnybos ir leido joms dirbti su įslaptinta informacija. Taigi, jeigu bus nuspręsta atiduoti postą vienai iš jų, joms nereikėtų pakartotinai dalyvauti šioje ilgoje procedūroje. K. Craft yra milijardieriaus ir svarbaus Respublikonų partijos finansinio rėmėjo Joe Crafto sutuoktinė. J. McCourt anksčiau dirbo teisės ir verslo srityse. Anksčiau šį mėnesį dabartinė JAV ambasadorė prie JT Nikki Haley paskelbė, kad šių metų pabaigoje pasitrauks iš savo pareigų. D. Trumpas pažadėjo artimiausiomis savaitėmis apsispręsti, kas ją pakeis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.