JAV gubernatoriams D. Trumpas sakė pietavęs su NRA veikėjais Wayne LaPierre ir Chrisu Coxu ir stebėjosi, kad apie šios pietus nė žodžio nebuvo pranešta žiniasklaidoje. Prezidentas pažymėjo, kad NRA pareigūnai „nori ką nors padaryti“, kad ta problema būtų išspręsta. D. Trumpas prisipažino, kad „nėra už mane didesnio Antrosios pataisos (JAV konstitucijos pataisos, užtikrinančios teisę turėti ginklą) aistruolio“, bet būtina sustiprinti (norinčių įsigyti ginklą piliečių) patikrinimą ir užtikrinti, kad „iškrypėliai“ negalėtų gauti ginklų. Jis dar aiškino gubernatoriams, kad būtina padaryti psichikos įstaigas labiau prieinamas. D. Trumpas dar piktinosi tos Floridos mokyklos, kurioje buvo šaudoma, apsaugininkais. Jis sakė pats būtų puolęs į mokyklą, jei „net nebūčiau turėjęs ginklo“. JAV prezidentas pažadėjo tautos „liūdesį paversti veiksmu“. „Kai visa mūsų tauta yra sukrėsta, Amerikai reikia veiksmo“, – rasti priemonių mokyklų saugumui užtikrinti ir ginkluotam smurtui pažaboti, sakė jis.











