„Rytą moteris atėjo į Diunkerko ligoninės greitosios pagalbos skyrių. Dėl jos grasinimų ligoninės personalas iškvietė policiją. Moteris buvo sulaikyta“, - cituoja radijo stotis miesto administracijos pranešimą. Anksčiau buvo pranešta, jog pareigūnai šalies šiaurėje pradėjo operaciją, gavę pranešimą apie sprogimo grėsmę vienoje iš Diunkerko ligoninių. Medicinos įstaigos personalas ir pacientai buvo evakuoti, pastatas apsuptas.

