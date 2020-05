Vyriausybės atstovas pirmadienį stočiai TVN24 kalbėjo apie nesusipratimą ir premjero vardu paprašė atleidimo. Esą vyriausybės vadovas nežinojo, kad sanitarinės inspekcijos nurodymas yra įpareigojantis, o ne tik „švelnaus pobūdžio“ rekomendacija.

M. Morawieckis penktadienį tviteryje paskelbė savo apsilankymo kavinėje Glivicėje Silezijos vaivadijoje nuotrauką, kurioje matyti, kaip jis su kitais asmenimis sėdi prie vieno stalo ir, be to, dar ir nedėvi kaukės. Remiantis griežtomis Lenkijoje galiojančiomis koronataisyklėmis, bare ar restorane prie vieno stalo gali sėdėti tik šeimos nariai ar to paties namų ūkio gyventojai.

Lenkijoje iki pirmadienio patvirtinta 21 440 koronaviruso infekcijos atvejų, 996 žmonės mirė.