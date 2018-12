Po anksčiau šiemet įvykusio staigaus diplomatinio atšilimo, kurio kulminacija tapo istorinis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimas, tolesnės pažangos padaryta nebuvo, o abi šalys ėmė kaltinti viena kitą tyčia lėtinant procesą ir elgiantis nesąžiningai. Kritikai tvirtina, kad Pchenjanas neprisiėmė jokių konkrečių įsipareigojimų ir veikiausiai neatsisakys savo branduolinio arsenalo, o Vašingtono politika palaikyti spaudimą per izoliaciją ir sankcijas kelia Šiaurės Korėjai pyktį. „Jungtinės Valstijos neketina sušvelninti savo vienpusių ar Jungtinių Tautų sankcijų“ Pchenjanui, pabrėžė JAV specialusis pasiuntinys Šiaurės Korėjai Stephenas Biegunas. „Vis dėlto įsipareigojimų, kuriuos turime su KLDR (Šiaurės Korėja), kontekste, esame pasirengę išnagrinėti keletą kitų dalykų, galinčių sukurti pasitikėjimą“, – sakė jis. „Turime keletą iniciatyvų, kurias norėtume išnagrinėti pradėdami Šiaurės Korėjos denuklearizacijos procesą“, – pridūrė diplomatas. Šie S. Bieguno komentarai pasirodė kitą dieną po to, kai JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo išreiškė viltį, jog antras D. Trumpo ir Kim Jong Uno susitikimas gali įvykti kitų metų pradžioje. JAV pasiuntinys atsisakė detaliau pakomentuoti savo minimas iniciatyvas, tačiau anksčiau jis yra sakęs, jog Vašingtonas svarsto galimybę dėl lengvesnio humanitarinės pagalbos pristatymo sušvelninti Šiaurės Korėjai taikomus kelionių suvaržymus. D. Trumpo administracija draudžia JAV pagalbos grupėms vykdyti veiklą Šiaurės Korėjoje, taip siekdama maksimizuoti spaudimą Kim Jong Uno režimui ir užtikrinti Jungtinių Valstijų piliečių saugumą. S. Biegunas šiuo metu vieši Seule, kur su savo pietų korėjiečių kolega Lee Do-hoonu derina politiką Pchenjano atžvilgiu. Be kita ko, jiedu kalbėjosi apie kitą savaitę planuojamą simbolinę ceremoniją, susijusią su pasienio kelių ir geležinkelių Korėjos pusiasalyje sujungimu ir modernizavimu. Lee Do-hoonas sakė, kad buvo sutarta, jog ta ceremonija vyks kaip ir planuojama, Seului siekiant užkirsti kelią galimai kontroversijai dėl sankcijų Pchenjanui pažeidimo.

