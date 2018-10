M. Barnier trečiadienį pareiškė, kad „viena iš galimybių yra pratęsti pereinamąjį laikotarpį vienais metais (iki 2021-ųjų)“, siekiant gauti daugiau laiko deryboms dėl prekybos susitarimo, naujienų agentūrai AFP sakė ES diplomatai. Šis pasiūlymas buvo paskelbtas prieš Britanijos vyriausybės vadovei Theresai May trečiadienį susitinkant su griežtai nusiteikusiais ES lyderiais.

