17-metis dingo trečiadienį, kai žvejojo rezervuare Pučongo miestelyje į vakarus nuo sostinės Kvala Lumpuro. Šį rezervuarą itin pamėgę vietos žvejai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Mohammadas Hamdanas Wahidas sakė, kad narai susidūrė su stipriomis povandeninėmis srovėmis, kurios juos įsuko tamsiame vandenyje.

Vietos policijos viršininkas Abdul Azizas Ali sakė, kad srovių įsukti narai pametė savo nardymo įrangą. Po maždaug pusvalandžio jie buvo ištraukti iš vandens, tačiau jau buvo netekę sąmonės.

M. H. Wahidas sakė, kad šešių jo tarnybos pareigūnų netektis per vieną dieną yra „baisiausia iki šiol departamentą ištikusi tragedija“.

Dingusio berniuko paieška tęsiama.

My heartfelt condolences to the families of the six Bomba personnel who lost their lives in a rescue mission yesterday. As a serviceman, I know how it feels to lose men while on duty. My prayers are with you and your families. Al-Fatihah to our heroes. pic.twitter.com/IoOkxkVsTY

— HRH Crown Prince of Johor (@HRHJohorII) October 4, 2018