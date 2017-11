Kaip teigė buvęs JAV laivyno naras ir povandeninių laivų įgulos narys Williamas Craigas Reedas, dingęs povandeninis laivas galimai patyrė katastrofišką avariją. Vis tik jis buvo linkęs daryti prielaidą apie galimai įvykusį mažesnio masto nutikimą, dėl kurio povandeninis laivas kur nors pakibęs arba nusėdęs dugne.

Anot W. C. Reedo, kadangi „San Juan“ yra dyzeliu varomas, o ne atominis povandeninis laivas, galimybės išgyventi po vandeniu yra ribotos. Taigi kiekviena sekundė gali būti lemiama 44 povandeniniame laive esantiems įgulos nariams.

Jo teigimu, nepaisant to, kad tokio dydžio ir klasės povandeninis laivas jūroje gali praleisti apie mėnesį, tai vis tik nereiškia, kad tos 30 dienų gali būti praleistos po vandeniu. „Viskas priklauso nuo to, kada paskutinį kartą jie įkrovė savo baterijas, prieš kiek laiko gavo šviežio oro, kokia situacija povandeninio laivo viduje. Mes tiesiog nežinome“, – liūdną tiesą pripažino W. C. Reedas.



Deguonies įgulai turėtų užtekti 7-10 dienų

Mokslinis darbuotojas iš Griffith Asia Instituto Peteris Laytonas savo ruožtu sakė, kad jei povandeninis laivas nuskendo, bet vis dar yra nesugadintas, deguonies įgulai turėtų užtekti 7-10 dienų. Kaip teigė tarptautinio saugumo specialistas Euanas Grahamas iš Lowy tarptautinės politikos instituto, vis tik tenka pripažinti, kad rasti laivą, kuris kurtas tam, kad jo nerastų, tikrai sudėtinga, juk tai kur kas rimtesnis dalykas už įprastinį laivo sudužimo atvejį.

„Bendrąja prasme jie kuriami taip, kad taptų tyliosiomis platformomis, – patikino jis. – Juos po vandeniu aptikti nelengva.“

Anot P. Laytono, aptikti didelius objektus jūros dugne problematiška. Dažniausiai jie randami vykdant pasyvų klausymąsi, kai tikimasi išgirsti variklių skleidžiamą garsą, ar aktyvuojant sonarą. „Jei sėdite vandenyno dugne, kažin ar skleidžiate stiprų garsą, - konstatavo jis. – Negalite papildyti deguonies atsargų, negalite įjungti per didelio įrangos kiekio.“

„San Juan“ – senas dyzeliu varomas povandeninis laivas, pastatytas XX a. devintojo dešimtmečio viduryje. Tiesa, anot E. Grahamo, prieš penketą metų šiame povandeniniame laive sumontuoti nauji varikliai ir baterijos. Dėl korpuso plėtimosi ir traukimosi kylant į vandens paviršių ir leidžiantis į gelmes, povandeniniai laivai paprastai eksploatuojami apie 30 metų. P. Laytonas priminė, kad šiam povandeniniam laivui numatytas eksploatacinis laikas baigėsi.

Jei dingusio povandeninio laivo korpusas nepažeistas, jis gali atlaikyti iki 500-600 metrų gylio sąlygas. Jei „San Juan“ šiuo metu yra netoli nuo Argentinos krantų, tikėtina, kad gylis yra mažesnis. Jei vis tik šis povandeninis laivas nuskendo Atlanto vandenyno gelmėse, tikėtina, kad pasiektas didesnis už leistiną gylį, kuriame korpusas neišvengiamai patiria pažeidimų dėl itin didelio spaudimo.

„Norint sugebėti tinkamai vykdyti paieškas, labiausiai šioje teritorijoje reikalingi laivai su daugiaspinduliniu sonaru“ – patikino Argentinos laivyno kapitonas Hectoras Alonso. „Povandeninio laivo siuntimas tam tikriems paieškų darbams vykdyti neduos rezultatų, nes jie neturi technologijų ar elementų, suteikiančių galimybę vykdyti povandenines paieškas.“ – pridūrė jis.

Tiesa, mažiausiai vienas povandeninis laivas su gelbėjimo komanda bus būtinas, jei vis tik pavyktų aptikti „San Juan“ su išgyvenusiais įgulos nariais. Kadangi povandeninis laivas statytas Vokietijoje ir atitinka NATO standartus, JAV siunčia savo gelbėjimo komandą ir povandeninį laivą į teritoriją, kurioje vykdomi paieškos darbai.

Net ir nustačius dingusio povandeninio laivo buvimo vietą prireiks nemažai laiko gelbėjimo laivui pristatyti į reikiamą vietą. Neišvengiamai tai reikštų papildomas porą dienų, o tai, anot E. Grahamo, problematiška, turint omenyje senkančias deguonies atsargas ir atsižvelgiant į sudėtingas sąlygas paviršiuje.

„Nuskendęs povandeninis laivas turi būti tiesiai arba beveik tiesiai atsirėmęs į dugną, kad gelbėjimosi liuką būtų lengva pasiekti, - būtinas sąlygas vardino P. Laytonas. – Jūros dugnas, deja, nėra plokščias. Jei povandeninis laivas guli kampu, tai gali būti sudėtinga.“

Užfiksavo pagalbos signalus

Tarptautinė orlaivių ir laivų grupė siaučiant didžiulėms bangoms ir smarkiam vėjui sekmadienį intensyviai ieškojo dingusio Argentinos povandeninio laivo, nes palydovui užfiksavus kelis pagalbos signalus atsirado vilčių, kad 44 jo įgulos nariai tebėra gyvi.

Su vokiečių statybos dyzeliniu-elektriniu povandeniniu laivu „ARA San Juan“ nepavyksta susisiekti nuo trečiadienio.

Argentinos pajėgoms vykdyti paieškų operaciją padeda Brazilijos, Didžiosios Britanijos, Čilės, Jungtinių Valstijų ir Urugvajaus laivai bei lėktuvai.

Vilčių atrasti gyvus povandeninio laivo įgulos narius atsirado, kai Argentinos karo laivynas šeštadienį aptiko septynis trumpus palydovo signalus, kurie, pareigūnų manymu, galėjo būti išsiųsti iš dingusio laivo.

Pranešama, kad tų signalų trukmė buvo nuo keturių iki 36 sekundžių ir kad jie buvo išsiųsti nuo 10 val. 52 min. vietos (15 val. 52 min. Lietuvos) laiku ir 15 val. 42 min. (20 val. 42 min.), tačiau tiesioginio ryšio su povandeniniu laivu užmegzti nepavyko.

Vis dėlto Argentinos karinis jūrų laivynas negalėjo patvirtinti, kad šių signalų šaltinis tikrai yra dingęs povandeninis laivas.

„Ryšio seansai buvo labai trumpi, o signalas – labai silpnas“, – sakė karinio jūrų laivyno atstovas Enrique Balbi. Vėliau jis nurodė, kad kariuomenei dar nepavyko susisiekti su povandeniniu laivu arba aptikti jo radaro signalų.

Septynių metrų aukščio bangos

Užfiksavus minėtus signalus, atsinaujino viltys, kad povandeninis laivas galbūt atsirado, tačiau dėl siaučiančių septynių metrų aukščio bangų nustatyti jo buvimo vietą yra itin sunku, pranešė pareigūnai.

Pasak E. Balbi, oro sąlygos veikiausiai nepagerės iki antradienio.

Nepaisant blogų orų, „paieškas ištisą parą skirtingose vietose vykdo 10 lėktuvų – tiek iš Argentinos, tiek iš užsienio“.

Tvyro „atsargaus entuziazmo“ jausmas, televizijai C5N sakė karinio jūrų laivyno ekspertas Fernando Moralesas.

Jo teigimu, bandymai pasinaudoti palydoviniu telefonu rodo, kad „povandeninis laivas turėjo išnirti į tokį gylį, kuriame toks skambutis būtų įmanomas“.

Pareigūnai sakė, kad paskutinį kartą su povandeniniu laivu buvo susisiekta ankstyvą trečiadienį, jam esant San Chorchės įlankoje, maždaug už 430 km nuo Argentinos krantų.

Gelbėtojai dirba 300 km skersmens paieškų zonoje Atlanto vandenyne aplink vietovę, kur paskutinį kartą buvo susisiekta su povandeniniu laivu.

JAV ginkluotųjų pajėgų pietinis štabas atsiuntė patruliavimo ir žvalgybos lėktuvą „Boeing P-8 Poseidon“ su 21 įgulos nariu, NASA orlaivį „P-3 Orion“ bei kitokios įrangos ir ekspertų.

Jungtinių Valstijų karinis jūrų laivynas atsiuntė du nepilotuojamus povandeninius aparatus su sonarais, kuriais galima kruopščiai ištirti objektus vandenyno dugne.

Britanijos Karališkasis jūrų laivynas pranešė į Argentiną išsiuntęs laivą „HMS Protector“ bei Antarktidos patrulių laivą.

E. Balbi nurodė, kad armada seka povandeninio laivo kursą į šiaurę, Mar del Platos link.

Įgulos narių artimieji karinio jūrų laivyno bazėje iškėlė vėliavą su užrašu „Būk stipri, Argentina; Tikime Dievą, laukiame jūsų“.

„Jie turi išsilaikyti“

„Padarysime viską, kad kuo greičiau surastume tą povandeninį laivą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Argentinos prezidentas Mauricio Macri.

Visos pakrantėje esančios ryšių bazės gavo nurodymus ieškoti bet kokių tolesnių signalų, o dingusiųjų artimieji neramiai laukė žinių apie laivą Mar del Platos mieste.

Claudio Rodriguezas, kurio brolis Hernanas yra tame povandeniniame laive, sakė neprarandąs vilties, nes užfiksuoti signalai reiškia, kad jis gali būti nenuskendęs ir bus surastas.

„Jie turi išsilaikyti. Ačiū Dievui“, – sakė jis.

Tarp įgulos narių yra ir pirmoji povandeniniame laivyne tarnaujanti moteris, 35-erių Eliana Krawczyk.

Karinis jūrų laivynas neatmeta jokių „San Juan“ dingimo versijų. Jo atstovas nurodė, jog labiausiai tikėtina, kad ryšys su povandeniniu laivu nutrūko dėl elektros gedimo.

Popiežiaus maldos

Povandeninis laivas plaukė iš įprastos misijos prie Ušuajos uosto, esančio netoli piečiausio Pietų Amerikos taško, į savo bazę Mar del Plato mieste, kuris yra apie 400 km į pietus nutolęs nuo sostinės Buenos Airių.

„San Juan“ yra vienas iš trijų Argentinos laivyno povandeninių laivų. 65 metrų ilgio laivas pastatytas Vokietijoje „Thyssen Nordseewerke“ statykloje 1983-aisiais. 2007–2014 metais jis buvo remontuojamas, ir jo eksploatavimas pratęstas 30 metų.

Tuo tarpu Vatikane argentiniečių kilmės popiežius Pranciškus sakė „karštai pasimeldęs“ už to povandeninio laivo įgulos saugumą.