Keiptauno pareigūnai mano, kad dėl sausros teks visiškai atjungti miesto vandentiekį. Tai planuojama padaryti balandžio 12 dieną, kuri dar vadinama „Nulinė diena“ („Day Zero“), rašo foxnews.com.

Šio PAR miesto gyventojai masiškai stengiasi taupyti vandenį, kad iškęstų šį regioną apėmusią sausrą, tačiau, pasak merės Patricios de Lille, kai kurie žmonės „beširdiškai“ eikvoja vandenį ir viršija dabartines ribas.

„Pasiekėme tašką, kai kelio atgal nebėra. Nepaisant kelis mėnesius skambančių raginimų, 60 proc. Keiptauno gyventojų beširdiškai sunaudoja daugiau kaip 87 l vandens per dieną“, - praėjusią savaitę sakė P. de Lille.

Nuo vasario 1 dienos miesto gyventojams bus leista sunaudoti ne daugiau kaip 50 l vandens per dieną, ir tiems namų ūkiams, kurie sunaudos daugiau, savivaldybė planuoja taikyti baudas.

„Daugiau nebegalime prašyti žmonių, kad jie liautųsi eikvoję vandenį. Turime juos priversti“, - sakė merė.

„Nulinė diena“ iš pradžių buvo planuojama balandžio 21-ąją, tačiau „dėl 1,4 proc. kritusio vandens lygio užtvankoje, „Nulinė diena“ buvo atkelta į 2018 metų balandžio 12-ąją“, antradienį sakė merės pavaduotojas Ianas Neilsonas.

„Šiuo metu mūsų pagrindinis dėmesys turi būti skirtas tam, ką galime padaryti, kad iki balandžio mėnesio neišsausėtų mūsų vandentiekis“, - sakė I. Neilsonas, pažymėdamas, kad gėlinimo ir gruntinio vandens projektai Keiptaune nepadėtų užtikrinti pakankamai vandens, kad būtų išvengta „Nulinės dienos“.

„Žmonės, kurie vis dar eikvoja vandenį, veikiausiai mano, kad „Nulinė diena“ tiesiog negali išaušti ar kad mus išgelbės septyni vandens atsargų papildymo projektai, galėsiantys pagaminti maždaug 200 mln. litrų vandens per dieną, - teigė P. de Lille. – Tačiau taip nebus, ir nors vandens atsargų papildymo programa ateityje sušvelnins vandens trūkumo problemą, jos niekada nepakaks, kad išvengtume „Nulinės dienos“.

Keiptaunas, sulaukiantis daug turistų ir turintis 3,7 mln. gyventojų, ruošdamasis galimam vandentiekio atjungimui miestiečiams numatė 200 vandens surinkimo taškų.

Ekspertai teigia, kad miestui vandens trūksta dėl klimato pokyčių ir augančio gyventojų skaičiaus.

Tačiau „Nulinė diena“ sparčiai artėja.

„Tai baisu, ypač kai iš tikrųjų pamatai tas užtvankas, iš kurių gauname vandenį“, - sakė vienos gyventoja Anne Verbist.

Užtvankose, kurios aprūpina miestą vandeniu, vandens lygis per pastarąją savaitę sumažėjo 1,4 proc., ir vaizdo įraše, kuris antradienį buvo padarytas prie didžiausios Keiptauno užtvankos „Theewaterskloof“, matyti beveik išsekusio vandens telkinio dugnas.

If you want to know how serious the water situation is in Cape Town, this footage of the largest dam, Theewaterskloof, was taken this morning! Day Zero is not far away! @CapeTown @helenzille@wwfsouthafrica#savewaternow pic.twitter.com/mL9Dr4JzKr— Alistair Coy (@alistaircoy) January 24, 2018