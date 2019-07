Didžiulėje šventėje – ambicingi ir drąsūs Trumpo pareiškimai: neapsieita be incidentų

Merkiant lietui nuo Lincolno memorialo laiptų kreipdamasis į entuziastingą daugiausia pakviestų dešimčių tūkstančių žiūrovų minią, D. Trumpas ragino amerikiečius „likti ištikimus mūsų reikalui“.

Per iškilmingą minėjimą buvo laikomasi patriotinių temų, prezidentas gyrė JAV kariškius ir pastarųjų dviejų su puse šimtmečio Amerikos didvyrius, bet vengė politikos.

„Kokia didi šalis, – sakė D. Trumpas patriotizmo ir išskirtinumo persmelktoje kalboje. – Amerikiečiams nieko nėra neįmanoma.“

STUNNING: Fireworks filled the sky above the National Mall in Washington, D.C. on Independence Day. 🎆 https://t.co/76QfY3Q4oI pic.twitter.com/8Hq5TSGD0e