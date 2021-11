Didžiulė migrantų kolona pasiekė pasienio postą, Lenkija pakėlė karinį sraigtasparnį

Skelbiama, kad migrantai paliko savo stovyklą ir, Baltarusijos pareigūnų vedami, išėjo link sienos prie pasienio posto Bruzgi, per kurį bandys legaliai patekti į Lenkijos teritoriją.

The head of the convoy has already reached the border crossing. pic.twitter.com/OPNdLBYGQM

Netrukus pranešta, kad migrantų kolona pasiekė pasienio postą „Bruzgi-Kuznica“.

Iš Lenkijos pusės kontroliniame pasienio poste – spygliuota viela ir blokuojamas kelias. Baltarusijos pasieniečiai „turistus“ ignoruoja, „Telegram“ kanale rašo NEXTA.

Migrantai įsitaisė priešais Lenkijos karius. Lenkija pakėlė karinį sraigtasparnį, iš šonų matyti vandens patrankos.

Lenkijos gynybos ministerija tviteryje skelbia, kad žmonės, vilkintys liemenes su užrašu „Žiniasklaida“, ragina migrantus, daugiausia moteris ir vaikus, prieiti prie barikadų, kad galėtų juos nufilmuoti.



Baltarusija: jie patys susiorganizavo

Kaip skelbia valstybinis Baltarusijos pasienio komitetas, „pirmadienio rytą pabėgėliai, tikėdamiesi, jog situacija susiklostys palankiai, susirinko šiltus daiktus, palapines, miegmaišius. Vidurdienį susiorganizavo į didžiulę koloną ir pradėjo judėti link pasienio posto „Bruzgi“.

„Migrantai akcentuoja savo išskirtinai taikius ketinimus ir yra pasirengę bet kokiai situacijai. Kolonos priekyje – moterys su mažais vaikais. Baltarusijos pasieniečiai ir toliau rūpinasi saugumu ir tvarka tiek pačioje neramiausioje stovykloje, tiek prie judančios pabėgėlių kolonos“, – skelbia valstybinė Baltarusijos naujienų agentūra BELTA, remdamasis valstybinio Baltarusijos pasienio komiteto duomenimis.

A wave of people has smashed the fence (not the border one). There really is a lot of people, the column stretched for about 1 kilometre, some people are still leaving the camp. pic.twitter.com/QdnNPa8uW0