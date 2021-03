Didžiulė JAV valstija staiga atšaukė visus ribojimus

Nuo kovo 10 dienos visi verslai galės atsiverti 100 proc. pajėgumu, antradienį per spaudos konferenciją Laboke sakė G. Abbottas. Pagal jo vykdomąjį įsaką apygardos ekspertai galės grąžinti kovos su virusu taisykles, jeigu hospitalizacijų skaičius šoktelėtų.

„Pernelyg daug teksasiečių nebeturi galimybių įsidarbinti; pernelyg daug smulkių įmonių savininkų neišgali susimokėti sąskaitų, – sakė respublikonas gubernatorius. – Jau metas atverti Teksasą 100 procentų.“

G. Abboto kovos su pandemija priemonės sukėlė susierzinimą tarp jo konservatorių rinkėjų, įvertinusių jas kaip per plačius valdžios užmojus, ir gali pakirsti bet kokias prezidentines aspiracijas. Jis surinko nulį balsų per neoficialią viešosios nuomonės rinkiminę apklausą praėjusį savaitgalį vykusioje metinėje Konservatyvių politinių veiksmų konferencijoje.

„Beveik pusmetį dauguma verslų buvo atidaryti 75 arba 50 procentų, ir per tą laiką per daug teksasiečių liko be galimybių įsidarbinti“, – sakė G. Abbottas.

„Mažų įmonių savininkai patyrė sunkumų apmokėti savo sąskaitas“, – teigė respublikonų gubernatorius kalboje Luboko prekybos rūmams.

„Tai turi baigtis. Dabar atėjo laikas atidaryti Teksasą 100 proc Kiekvienas verslas, kuris nori atsidaryti, turėtų būti atidarytas“, – sakė jis, tuo metu auditorija jam plojo ir džiūgavo.

G. Abbottas teigė, kad jis panaikina apribojimus dėl Covid-19 vakcinų pristatymo, geresnių tyrimų ir gydymo.

„Teksasas dabar turi įrankius, apsaugančius teksasiečius nuo viruso“, – tikino jis.

G. Abbottas prieš aštuonis mėnesius įvedė kaukių dėvėjimo reikalavimą antroje pagal gyventojų skaičių JAV valstijoje.

Jo teigimu, trečiadienį įsigalios nutartis, panaikinanti jo ankstesnius su COVID-19 susijusius įsakymus ir apribojimus.

Nepaisant to, kad pirmadienį sulaukta perspėjimų iš JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktorės Rochelle Walensky, G. Abbottas atšaukė apribojimus.

„Man tikrai neramu dėl pranešimų, kad daugiau valstijų atsisako visuomenės sveikatos priemonių, kurias rekomendavome apsaugoti žmones nuo COVID-19“, – sakė R. Walensky.

„Aš ir toliau esu labai susirūpinusi dėl galimo pandemijos trajektorijos pasikeitimo“, – sakė ji.

„Dabar ne laikas sušvelninti kritines apsaugos priemones, kurios, kaip žinome, gali sustabdyti COVID-19 plitimą“, – sakė CDC direktorė.

„Toliau dėvėkite tinkamai uždėtą kaukę ir imkitės kitų žinomų visuomenės sveikatos prevencijos veiksmų“, – teigė ji.

Į ribojimų atšaukimą iškart audringai sureagavo demokratai, pavadindami jį neatsakingu ir politiškai motyvuotu.

Ekonominiai sunkumai

„Tai pražudys teksasiečius, – savo pareiškime teigia Teksaso demokratų partijos pirmininkas Gilbertas Hinojosa. – Mūsų šalies infekcinių ligų specialistai perspėja, kad neturėtume prarasti budrumo, net jeigu sparčiai judame vakcinacijos procese.“

Naujų COVID-19 atvejų skaičius Teksaso valstijoje pirmadienį nukrito iki penkių mėnesių minimumo, 1 637 atvejų, rodo valstybinio sveikatos departamento duomenys. COVID-19 hospitalizacijų sumažėjo iki žemiausio lygio nuo spalio 28 dienos.

Antradienį G. Abbotas tviteryje rašė, kad Teksasas kas savaitę nuo COVID-19 paskiepija per milijoną žmonių.

„Teksasiečiai išsiugdė kasdienius įpročius vengti užsikrėsti kovidu“, – rašė G. Abbottas.

Sekmadienio duomenimis, nė viena iš 22 valstijos COVID gydymo zonų neturėjo daugiau kaip 15 proc. lovų ligoninėse, užimtų kovidinių ligonių. Pandemija pareikalavo beveik 43 000 teksasiečių gyvybių nuo jos pradžios 2020 metų pirmaisiais mėnesiais.

„Tai neatsakingas politinio beprincipiškumo padiktuotas sprendimas, ir nieko daugiau, – Hjustono municipalinis inspektorius Chrisas B. Brownas rašė tviteryje. – Toks žingsnis ne tik mus grąžins į kovą prieš COVID-19 regione, bet ir greičiausiai pratęs pandemijos sukeltus ekonominius sunkumus.“