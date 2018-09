Leiboristų lyderis Jeremy Corbynas (Džeremis Korbinas) turi auksinę galimybę pasinaudoti britų ministrės pirmininkės Theresos May (Terezos Mei) susilpnėjusia padėtimi po to, kai Europos Sąjungos lyderiai ketvirtadienį atmetė jos „Brexit“ planus. Tačiau siekiant ministro pirmininko posto jam pirmiausia teks užtikrinti, kad partijos viduje tvyranti įtampa pasitrauktų į antrą planą. „Priešiškumo tarp Corbyno ir jo oponentų lygis yra gan įspūdingas“, – prieš keturių dienų suvažiavimą Liverpulyje sakė Londono Karaliaus koledžo politikos profesorius Anandas Menonas. Susiję straipsniai: Britanija piktinasi įžeidžiamu Tusko įrašu „Instagram“ apie May „Brexit“ planą Didžioji Britanija: kasmetinėje Leiboristų partijos konferencijoje vyraus diskusijos apie „Brexit“ „Brexit“ yra didžiausias leiboristų nesutarimų šaltinis, skaldantis net sąjungininkus. Dauguma leiboristų parlamentarų ir jaunesni partijos rėmėjai pasisako už ES, tačiau daug partijos rinkėjų darbininkų klasės bastionuose palaiko išstojimą iš Bendrijos. J. Corbynas iki šiol mėgino vengti šios skaldančios temos ir siekė daugiau dėmesio sutelkti į socialinę darbotvarkę, kuri padėjo jam per praėjusių metų rinkimus atsikovoti dalį pozicijų iš Th. May konservatorių. Tačiau „Brexit“ deryboms artėjant prie pabaigos, Leiboristų partijos nariai suvažiavime veikiausiai privers partijos vadovybę grįžti prie „Brexit“ temos ir balsuoti dėl galimo antro „Brexit“ referendumo. „Didelis prieštaringai vertinamas dalykas bus tai, ar leiboristai prisiims įsipareigojimą dėl antro referendumo, ... nes Corbynas iki šiol kaip įmanydamas vengė aiškumo šiuo klausimu“, – sakė Notingamo universiteto profesorius Stevenas Fieldingas (Stivenas Fildingas). ES šalininkai prieš suvažiavimą ketina surengti didelę demonstraciją ir raginti surengti antrą referendumą. Manoma, kad J. Corbynas trečiadienį sakydamas pagrindinę kalbą laikysis savo išbandyto metodo ir daugiausia dėmesio skirs pastangoms nuversti konservatorių valdžią, o ne sustabdyti „Brexit“, sako ekspertai.

