Jungtinės Karalystės ekspertai kaip didelio atgarsio sulaukusių incidentų virtinės kaltininkus identifikavo Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU agentus. Tarp minimų atakų yra bandymas pernai įsilaužti į Pasaulinės kovos su dopingu agentūros (WADA) sistemas Šveicarijoje. Atvykęs į derybas Briuselyje su savo kolegomis NATO, G. Williamsonas sakė, kad „beatodairiškos ir nesirenkant vykdomos“ Maskvos atakos nulėmė jos izoliaciją tarptautinėje bendrijoje. „Tai nėra didžios galybės veiksmai, tai valstybės parijo veiksmai ir mes toliau dirbsime su sąjungininkais, kad izoliuotume, priverstume juos suprasti, kad jie daugiau nebegali taip elgtis“, – žurnalistams sakė G. Williamsonas. Britanijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NCSC) mano, kad GRU „beveik neabejotinai“ yra atsakinga už virtinę atakų, įskaitant liūdnai pagarsėjusius įsilaužimus į JAV Demokratų partijos sistemas prieš 2016 metų JAV prezidento rinkimus, sakė šaltiniai Londone. NATO stiprina savo išteklius, kad galėtų atremti elektronines atakas, o JAV turi paskelbti, kad atveria Aljansui puolamuosius kibernetinius pajėgumus. Tris kartus paklaustas, ar Britanija svarstytų galimybes rengti savo atsakomąsias kibernetines atakas prieš Rusiją, G. Williamsonas atsakė, kad pats viešinimas jau yra atgrasomoji priemonė. „Aiškiai skelbsime, kad ten, kur Rusija veikia, mes demaskuosime šią veiklą, ir manome, kad tai veiks kaip stabdys būsimiems tokiems veiksmams“, – sakė jis. Britanijos ir Rusijos santykiai išgyvena didžiausią krizę po bandymo kovo mėnesį Anglijos Solsberio mieste nunuodyti buvusi dvigubą rusų šnipą Sergejų Skripalį. Britanija tvirtina, kad S. Skripalis ir jo dukra Julija buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Apnuodyti Skripaliai liko gyvi, bet po kelių mėnesių netoli Solsberio ta pačia medžiaga buvo paveikta viena britų pora – Dawn Sturgess ir Charlie Rowley. Moteris vėliau mirė. Londonas dėl šių įvykių kaltina Maskvą, bet Rusija tokius kaltinimus įnirtingai neigia. Praėjusį mėnesį Britanijoje įsikūrusi tyrimų grupė „Bellingcat“ nustatė, kad vienas Skripalių apnuodijimo įtariamųjų yra daug apdovanojimų pelnęs GRU pulkininkas.

