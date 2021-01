Didžiojoje Britanijoje registruotas naujų koronaviruso atvejų antirekordas

Naujų užsikrėtimų koronavirusu skaičius Didžiojoje Britanijoje pasiekė naują antirekordą. Šeštadienio vakarą pranešta, kad per 24 valandas infekcija nustatyta daugiau kaip 57 700 žmonių. Tai didžiausias skaičius nuo pandemijos pradžios. Be to, 66,7 mln. gyventojų turinčioje šalyje suskaičiuoti 445 nauji mirties atvejai.