„Manome, kad kitos šalys turi didinti išlaidas gynybai. Neseniai labai įdomiai pasikalbėjau su draugais vokiečiais, ir jie planuoja per metus padidinti savo gynybines išlaidas milijardu (eurų)“, – pareiškė jis, estų žurnalistų paklaustas, ar Britanija dėl „Brexit“ nesiruošia palikti ir Aljanso. „Manome, kad NATO – geriausia karinė organizacija. Tai yra pats sėkmingiausias karinis susivienijimas istorijoje, ir aš didžiuojuosi, kad ir Estija jam priklauso“, – pridūrė B. Johnsonas. Be kita ko, per savo vizitą šiauriniame Tapos mieste, kur yra dislokuotos Aljanso greitojo reagavimo pajėgos, Britanijos užsienio reikalų sekretorius paprašė britų karių jį pavėžinti tanku.

