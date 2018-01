Šetlande, kur Šaltojo karo laikais veikė ankstyvojo perspėjimo radaras, statomas naujas Karališkųjų oro pajėgų įrenginys, skirtas stebėti neatpažintus karinius ar civilinius orlaivius. „Visuomet ginsime savo dangų nuo Rusijos agresijos,“ – penktadienį pareiškė G. Williamsonas ir pavadino naująjį radarą gyvybiškai svarbiu Didžiosios Britanijos gynybai. „Rusijos veiksmai neapsiriboja rytinėmis Europos sienomis – grėsmė britų pragyvenimo šaltiniams yra didelė ir reali,“ – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Gavo prieigą prie vaizdo kamerų: dabar turi itin svarių įrodymų dėl Rusijos Neįprastai aštrus perspėjimas: Rusija planuoja sukelti „visišką chaosą“ Gynybos ministerija pranešė, kad 11,4 mln. eurų kainuosiantis radaras Anste, šiauriausiai esančioje žmonių gyvenamoje Didžiosios Britanijos saloje, turėtų pradėti veikti netrukus. Pradėjęs veikti radaras teiks duomenims šalies greitojo reagavimo įspėjimo sistemai. Sausio 15 dieną du Karališkųjų oro pajėgų naikintuvai kilo stebėti dviejų Rusijos karinių orlaivių, kurie, pasak Gynybos ministerijos, neatsakė skrydžių valdymo tarnyboms. Ministerija pranešė, kad per pastaruosius penkerius metus iš viso buvo įvykdytos 69 tokios operacijos, tačiau nenurodė, kiek iš jų buvo susijusios su Rusijos orlaiviais. G. Williamsonas ketvirtadienį apkaltino Maskvą šnipinėjant kritiškai svarbią Jungtinės Karalystės infrastruktūrą ir galbūt planuojant sukelti „visišką chaosą“ šalyje. Pirmadienį Jungtinės Karalystės generalinio štabo viršininkas Nickas Carteris perspėjo, kad šaliai sunkiai sekasi prilygti Rusijos kariniams pajėgumams ir kad ji nebesugebės atsakyti į grėsmes, jei „dabar jiems neprilygsime“. Pranešama, kad nuo praėjusio lapkričio gynybos sekretoriaus pareigas einantis G. Williamsonas spaudžia finansų sekretorių Philipų Hammondą (Filipą Hamondą) skirti daugiau lėšų gynybai.











