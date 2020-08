Didžiausių Baltarusijos įmonių darbuotojai nutraukia darbą, vyksta stichiniai mitingai

Minske mitinguoja didžiausios Baltarusijos farmacijos įmonės „Belmedpreparatai“, vienos didžiausių Europoje keraminių plytelių gamintojos „Keramin“, įvairių statybos įmonių darbuotojai, rodo naujienų agentūros „Interfax“, kitų žiniasklaidos priemonių, susirašinėjimo platformos „Telegram“ kanalų ir liudininkų informacija.

MAZ (Minsk Automobile Plant) joins the strike! The victory is in sight!#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/4l7Tr1Bqzn