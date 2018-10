Didžiausioje Kanados naftos perdirbimo gamykloje nugriaudėjo sprogimas

Pasak vietos gyventojų, gamykloje, kuri priklauso bendrovei „Irving Oil“, tebesiaučia gaisras. Naftos perdirbimo gamykla spalio 1 dieną buvo uždaryta planinei techninei priežiūrai, pranešė informuoti agentūros „Bloomberg“ šaltiniai. „Irving Oil“ į prašymus suteikti papildomos informacijos kol kas neatsako. Bendrovė „Irving Oil“ buvo įkurta 1924 metais. Jos naftos perdirbimo gamykla Sent Džone netoli sienos su Jungtinėmis Valstijomis pradėjo darbą 1960 metais ir joje gaminama po 320 tūkst. barelių naftos produktų per dieną. Pusė šio kiekio eksportuojama į JAV šiaurės-rytų valstijas.



