Baltarusijos tyrimų komitetas nurodė, kad Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams atlikus patikrinimą buvo iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėtos prieigos prie kompiuterinės informacijos, padariusios reikšmingos žalos. Tyrimas pradėtas gavus BELTA pranešimą apie sutrikimus užtikrinant prieigą prie mokamų paslaugų, sakoma Tyrimo komiteto pranešime. VRM darbuotojų atliktas patikrinimas atskleidė daug neteisėtos prieigos prie BELTA informacijos atvejų. Ministerijos duomenimis, per pastaruosius dvejus metus prie naujienų agentūros kompiuterinėse sistemose laikomos informacijos daugiau kaip 15 tūkst. kartų buvo prieita be BELTA žinios ir negavus jos sutikimo. „Dėl įvykdyto nusikaltimo BELTA padaryta reikšminga žala, pasireiškianti nuo pašalinės prieigos apsaugotos informacijos neteisėtu užvaldymu ir naudojimu, taip pat įmonės verslo reputacijos žlugdymu“, – pabrėžė tyrėjai. Įtarimai dėl šios veiklos iškelti leidyklos „Belorusskaja nauka“, taip pat bendrovių „BelaPAN“ ir „TutBai Media“ darbuotojų. Pareigūnai sulaikė tut.by darbuotojas Mariną Zoltovą ir Aną Kaltyginą, taip pat „BelaPAN“ darbuotoją Tatjaną Korovenkovą. Naujienų portalas informavo, kad jo biure nuo antradienio ryto atliekama krata, o teisėsaugos pareigūnai kontroliuoja kelis pastato aukštus. Pasak įvykio liudininkų, pareigūnai paėmė dokumentų, taip pat išsivežė apklausti kelis portalo darbuotojus. „Kalba eina apie elementarią vagystę ir neteisėtą prieigą, – interviu laikraščiui „Naša niva“ sakė BELTA generalinės direktorė Irina Akulovič. – BELTA siūlo naujienų prenumeratą – žmonės už ją moka pinigą ir pirmieji gauna informaciją, kurios dar nėra (agentūros) tinklalapyje. Jūsų minėti asmenys nemokėjo, bet prisijungdavo prie naujienų srauto, pasinaudoję svetimais slaptažodžiais, ir naudojo šią informaciją.“ Pasak I. Akulovič, įtarimų kilo agentūrai gabus abonentų nusiskundimų dėl sutrikimų mėginant prisijungti prie BELTA sistemos. Direktorė pridūrė, kad tyrėjai nustatys BELTA patirtos žalos dydį. „TutBai Media“ valdomas tut.by yra didžiausias Baltarusijos naujienų portalas.

