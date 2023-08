Didžiausiame Vokietijos oro uoste vanduo įkalino keleivius lėktuvuose

Iki vėlyvo vakaro ant kilimo bei tūpimo tako susikaupė dideli kiekiai vandens, todėl keleiviai įstrigo nusileidusiuose lėktuvuose, negalėdami išlipti.

Socialiniuose tinkluose plito oro uoste darytas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip lėktuvai stovi telkšančiame vandenyje, o fone blykčioja žaibai.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦