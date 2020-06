Didžiausiame Škotijos mieste – išpuolis, skelbiama apie kelis subadytus žmones

Kaip praneša televizija „Sky News“, per numanomą išpuolį buvo subadyti keli žmonės, vienas jų – policininkas.

Incidento vietoje buvo suvažiavę keliolika policijos automobilių. Skelbiama, kad sužeistas vienas policijos pareigūnas.

Škotijos policijos federacijos tviterio žinutėje sakoma, kad ji supranta Glazgo teisėsaugos pareigūnų šeimų nerimą ir norą gauti daugiau informacijos, taip sakoma, kad nukentėjusio policininko šeima „buvo informuota ir palaikoma tarnybos“.

„Sky News“ liudininkai teigia matę iš „Park Inn“ viešbučio ant neštuvų išnešamus kelis kruvinus žmones.

Glazgo policija nurodė, kad padėtis „šiuo metu yra suvaldyta ir visuomenei pavojaus nėra“.

Statement from Assistant Chief Constable Steve Johnson:

"We are continuing to deal with the incident on West George Street #Glasgow and would ask people to avoid the area." https://t.co/xOHiwemEpG — Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020

Miesto taryba informaciniame pranešime apie eismo sąlygas nurodė, kad dėl „rimto policijos incidento“ keletas gatvių šiuo metu yra uždarytos.

Škotijos policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Steve'as Johnsonas sakė norįs „nuraminti visuomenę, kad šis incidentas yra suvaldytas ir kad platesnei visuomenei pavojaus nėra“.

Pasak jo, policija neieško jokių kitų su šiuo incidentu susijusių asmenų ir kad sužeistam policininkui teikiama pagalba ligoninėje.

Pasirodė nepatvirtintų pranešimų, kad incidento, kuris, manoma, įvyko viešbutyje, metu peiliu buvo sužaloti trys žmonės.

Gatve West George Street ėjusi Louisa pasakojo „Sky News“: „Mačiau, kaip žmonėms teikiama medicinos pagalba, ant žemės buvo kraujo. Taip pat mačiau iš viešbučio išbėgančius žmones, o policininkai šaukė „iškelkite rankas, iškelkite rankas, išeikite“. Policininkai užtvėrė gatvę, joje buvo pilna policijos ir greitosios medicinos pagalbos automobilių. Pareigūnai šaukė kituose pastatuose netoli viešbučio „Park Inn“ esantiems žmonėms likti viduje ir neiti į gatvę.“

Policija sako, kad įtariamasis užpuolikas pašautas įvykio vietoje. Manoma, kad daugiau užpuolikų nėra.

Glasgow: Witness saw people 'bloodied' and being taken out of hotel on stretchers https://t.co/l33IwbVNlq — SkyNews (@SkyNews) June 26, 2020

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020



Glazgo policija anksčiau penktadienį pranešė, kad saugumo ir gelbėjimo tarnybos reaguoja į incidentą miesto centre ir paragino žmones vengti tos teritorijos.

Televizija „Sky News“ pranešė, kad buvo sužeisti keli žmonės ir kad per incidentą buvo šaudoma.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti į vieną pastatą įžengiantys ginkluoti policijos pareigūnai. Šalimais matyti stovintys gelbėjimo tarnybų automobiliai.

Škotijos vyriausioji ministrė Nicola Sturgeon sakė žurnalistams, kad pranešimai yra „iš tikrųjų baisūs“ ir kad ji gauna nuolat atnaujinamą informaciją.

Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas sakė esąs „labai nuliūdintas baisaus incidento Glazge“ ir kad jis mintimis yra „su visomis aukomis ir jų šeimomis“.