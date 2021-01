Ugniagesiai gesina liepsnas, pranešė gelbėjimo tarnyba Punės mieste, Maharaštros valstijoje. Kol kas gaisro aplinkybės ir jo padarytos žalos dydis neaiškūs.

„Išgelbėjome tris žmones, aukų nėra“, – sakė operacijai vadovaujantis ugniagesių pareigūnas Prashantas Rampise.

Kaip pranešė bendrovė, gaisras siaučia tik naujame korpuse, statomame šiuo metu, siekiant padidinti vakcinų nuo COVID-19 gamybos apimtis ir užtikrinti geresnį bendrovės pasiruošimą pandemijoms ateityje.

Pranešama, kad gaisras nepadarė žalos vakcinų gamybos linijoms ir jų sandėliams, kur sukaupta maždaug 50 mln. vakcinos dozių.

Serumų institutui buvo užsakyta pagaminti milijardą „AstraZeneca“ ir Oksfordo universiteto sukurtos vakcinos nuo COVID-19 „Covishield“ dozių.

Televizijos reportažuose buvo matyti didžiulis pilkų dūmų stulpas virš instituto komplekso. Pastatus laiko dešimtys instituto darbuotojų, nespėjusių nusivilkti savo laboratorinių drabužių.

„Kol kas svarbiausia, kad gaisras nepareikalavo gyvybių ir nesukėlė didelių sužeidimų, nors apgadino kelis aukštus“, – sakė kompanijos vadovas Adaras Poonawalla.

Praėjusį mėnesį A.Poonawalla interviu naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, jog bendrovė tikisi iki 2021 metų pabaigos padidinti metinius gamybos pajėgumus nuo 1,5 mlrd. dozių iki 2,5 mlrd. dozių. Naujasis korpusas turėjo prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo.

Iš daugiau nei 12 mlrd. vakcinos nuo koronaviruso dozių, kurias ketinama pagaminti šiais metais, turtingosios šalys jau įsigijo maždaug 9 mlrd. ir dauguma turi galimybių įsigyti dar daugiau. Tuo metu Serumų instituto gaminamos vakcinos daugiausia bus skirtos besivystančioms šalims. .

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.

