„Reaguojame į drono Hitrou pastebėtą droną ir glaudžiai dirbame su Londono policija, kad išvengtume bet kokios grėsmės veiklos saugumui. Prevenciškai sustabdėme visus išvykimus, kol tiriame“ šį incidentą, sakoma oro uosto „Twitter“ pranešime. Apie išvykstančių reisų sustabdymą buvo pranešta po 18 val. vietos (20 val. Lietuvos) laiku. Tačiau atskrendantys lėktuvai toliau leidosi oro uoste. Londono policija nurodė pranešimą apie droną „Hitrou oro uosto apylinkėse“ gavusi maždaug 17 val. 5 min. (19 val. 5 min.), bet ši informacija kol kas nebuvo patvirtinta. Pareigūnai sakė, kad aiškinasi dėl šio incidento su oro uosto administracija. Gruodžio 19-ąją dėl pastebėtų bepiločių skraidyklių buvo uždarytas Londono Gatviko oro uostas, kuris yra antras judriausias Didžiojoje Britanijoje. Šis paralyžius tęsėsi ilgiau kaip tris dienas ir sutrikdė dešimčių tūkstančių keleivių planus judriu šventiniu laikotarpiu. Susiję straipsniai: Dėl Gatviko oro uosto darbą sutrikdžiusių dronų sulaikyti du asmenys Gatviko oro uosto darbas atnaujinamas po dronų incidento Gatviko oro uosto administracija vėliau nurodė nutarusi investuoti į technologijas, turinčias apsaugoti nuo neteisėtai leidžiamų dronų. Tokį patį sprendimą priėmė ir Hitrou. Reaguodamas į chaosą Gatvike susisiekimo sekretorius Chrisas Graylingas pirmadienį sakė parlamentui, kad bus padidintos aplink Britanijos oro uostus nustatytos zonos, kuriose draudžiama skraidinti dronus. Be to, skraidyklių operatoriai privalės registruotis. Policija taip pat galės skirti iki 100 svarų (112 eurų) baudas žmonėms, neįvykdžiusiems nurodymo nutupdyti droną arba neparodžiusiems bepilotės skraidyklės operatoriaus pažymėjimo. Pasak Ch. Graylingo, Gatviko oro uosto darbo sutrikdymas gruodžio 19–21 dienomis buvo „sąmoningas, neatsakingas ir apskaičiuotas, taip pat neteisėtas“. Šiuo metu dronams draudžiamos zonos nustatytos kilometro spinduliu aplink oro uostus. Pagal naują tvarką jų spindulys bus padidintas iki penkių kilometrų. Be to, nuo šių metų lapkričio 30-osios asmenys, valdantys nuo 250 g iki 20 kg masės dronus privalės užsiregistruoti ir internetu išlaikyti operatoriaus įgūdžių egzaminą.

