Didžiausią pasaulyje mirštamumą nuo COVID-19 fiksuojančioje ES šalyje – skandalas: sudarytas slaptas sandėris su Rusija

Susitarimą pasiekė šalies ministras pirmininkas, nepaisydamas koalicijos partnerių nepritarimo.

Ministras pirmininkas Igoris Matovičius gina sprendimą, argumentuodamas, kad jį priėmė galvodamas apie šalies žmonių gerovę, nes naujų susirgimų atvejų skaičius šalyje bene didžiausias iš visos Europos Sąjungos, tad pagalba esą būtina ir kuo skubiau.

I. Matovičius teigia, kad šiuo atveju svarbu ne tai, iš kur ta vakcina, o tai, kad ji „išgelbės žmonių gyvybes“.

Slovakija yra antroji Europos Sąjungos valstybė narė, įsigijusi Rusijos vakcinos, kurios dar nepatvirtino Europos vaistų agentūra. Pirmoji tai padarė Vengrija.

Sprendimui žalią šviesą uždegė Slovakijos sveikatos ministras Marekas Krajci, keturių partijų koalicijoje atstovaujantis premjero judėjimui „Paprasti žmonės“.

Valdančiosios koalicijos partneriai tokiu sprendimu, švelniai tariant, nebuvo sužavėti.

Slovakijos užsienio reikalų ministras Ivanas Korcokas iš verslą palaikančios „Laisvės ir solidarumo“ partijos sako norintis dėl vakcinos įsigijimo pasikonsultuoti su šalies lyderiais. I. Korcokas sako neturintis abejonių, kad vakcina – Rusijos ginklas hibridiniame kare su Vakarais.

„Šis politinis ginklas kiršina mus tiek šalies viduje, tiek užsienyje“, – tvirtina Slovakijos diplomatijos vadovas. Jo teigimu, šis vakcinos įsigijimas meta abejonių šešėlį ant jo šalies vystomos aiškiai į Vakarus orientuotos politikos.

Kitas koalicijos partneris – partija „Žmonėms“ – antradienį buvo susitikęs su kolegomis aptarti kitų žingsnių. Partijos lyderė ir šalies vicepremjerė Veronika Remisova ne kartą sakė, kad „Sputnik V“ vakcinos negalima naudoti, nes jos nepatvirtino Europos Sąjungos vaistų kontrolės institucija.

„Mums labai rūpi šalies žmonių sveikata, jų vakcinavimas, tačiau vakcinuoti galima tik vakcinomis, kurių saugumas ir veiksmingumas patvirtintas“, – tvirtina Slovakijos vicepremjerė.

Slovakijos prezidentė Zuzana Caputova teigia, kad ji pritartų sprendimui naudoti „visas prieinamas ir saugias vakcinas“ žmonių apsaugai, tačiau „Sputnik V“ nėra viena iš jų, nes „nė viena atsakinga institucija negarantuoja jos saugumo“.

Z. Caputova kalbėjo antradienį po susitikimo su šalies vaistų agentūros vadove Zuzana Batova. Pastaroji akcentuoja, kad naudoti neregistruotą vakciną „itin rizikinga“.

Kadangi vakarietiškos vakcinos dalybos vyksta vangiai, Slovakijos ministras pirmininkas tvirtina, kad jo šalis „negali sau leisti kliautis vien europietiškais sprendimais“.

I. Matovičius paragino koalicijos partnerius „trumpam politiką atidėti į šalį“. Jo teigimu, du milijonai rusiškos vakcinos dozių galėtų padėti išsprendžiant „didžiausią krizę po Antrojo pasaulinio karo“.

I. Matovicius susitarimą su Rusija laikė paslaptyje tol, kol pirmadienį šalyje nusileido lėktuvas su pirmomis 200 tūkst. dozių.

„Slovakija tapo 39-ąją šalimi pasaulyje ir antrąją Europos Sąjungoje [po Vengrijos], įregistravusia vakciną „Sputnik V“, – pranešė šio preparato kūrimą padėjęs finansuoti Rusijos tiesioginių investicijų fondas (RFPI).

„Už manęs matote pirmąją siuntą – 2 mln. vakcinos „Sputnik V“ dozių“, – vyriausybės vadovas sakė per spaudos konferenciją oro uoste Košicėje šalies rytuose.

Slovakija pastarosiomis savaitėmis intensyviai domėjosi rusiška vakcina.

„Įsigyti rusiškos vakcinos yra teisinga, nes COVID-19 nieko nežino apie politiką“, – I. Matovičių anksčiau citavo Slovakijos televizija.

„Aš pats neįžvelgiu problemos pasiskiepyti „Sputnik“, – pridūrė jis.

Europos vaistų agentūra (EVA) dar nėra įregistravusi šio preparato, kurio veiksmingumas ir saugumas buvo patvirtintas straipsniu recenzuojamame žurnale „The Lancet“, tačiau Slovakijos sveikatos apsaugos ministras Marekas Krajči anksčiau sakė pasirašysiantis leidimą platinti „Sputinik V“ šalyje.

„Užtruks mažiausiai dvi savaites, kol galėsime pradėti skiepyti“, – nurodė jis.

Sparčiai daugėja atvejų

Slovakijoje sparčiai daugėja naujų koronaviruso atvejų, didėja krūvis ligoninėms ir medicinos personalui. Per praeitą savaitę šioje Balkanų valstybėje buvo užfiksuotas didžiausias nuo COVID-19 mirusių asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų visame pasaulyje, skelbia „Euronews“.

Šalies vakarinio Galantos miesto ligoninė dar sausį paskirta specialia COVID pacientų gydymo įstaiga, kur gydomi pacientai iš teritorijų, esančių 100 kilometrų spinduliu.

Ligoninės direktorė Alexandra Pavlovičova sako, kad kone visos palatos skirtos būtent koronaviruso pacientams.

„Pas mus dirba apie 650 žmonių, šimtas iš jų šiuo metu dėl COVID nedirba, o iš jų net 70 proc. gydo būtent koronaviruso pacientus“, – paaiškina gydytoja.

Sunkios būklės pacientai perkeliami į ligoninės intensyviosios terapijos skyrių – tai naujausias ligoninės padalinys, pastatytas Europos Sąjungos lėšomis. Personalas privalo vilkėti specialius apsauginius kostiumus, medicinos seselės ir gydytojai apsaugų nenusiima ir po 12-24 valandas.

Įveda komendanto valandą

Slovakija nuo trečiadienio naktimis įveda komendanto valandą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, šaliai siekiant sumažinti didžiausią pasaulyje mirtingumą nuo COVID-19.

Slovakams bus draudžiama nuo 20 val. iki 5 val, išeiti iš savo namų, sakoma vyriausybės dekrete.

Dienos metu Slovakijos gyventojų taip pat prašoma likti namuose, nebent reikia vykti į medicinos įstaigą ar darbą. Taip pat leidžiama išeiti pasivaikščioti gamtoje arba vedžioti augintinius.

Komendanto valanda skelbiama iki kovo 19 dienos, tačiau šis terminas gali būti pratęstas.

Šioje 5,4 mln. gyventojų turinčioje Europos Sąjungos šalyje mirtingumo nuo COVID-19 rodiklis yra didžiausias pasaulyje. Remiantis pastarųjų dviejų savaičių duomenimis, 100 tūkst. gyventojų teko 24 mirties atvejai, nurodo naujienų agentūra AFP.

Tokį didelį skaičių „lemia daugybė faktorių. Slovakija padarė keletą klaidų“, anksčiau AFP sakė Gydytojų profsąjungos pirmininkas Peteris Visolajsky.

„Karantinas buvo įvestas per vėlai, yra nepakankamai kontroliuojamas. Be to mirtingumą lemia apskritai bloga Slovakijos sveikatos apsaugos (sistemos) padėtis“, – kalbėjo P. Visolajsky.

Pasak eksperto, esančių suvaržymų laikymosi užtikrinimas geriau „galėtų sumažinti užsikrėtimo atvejų skaičių“ nei naujų įvedimas.

Slovakija pirmadienį tapo antra ES valstybe po Vengrijos, sulaukusia rusiškos vakcinos nuo koronaviruso „Sputnik V“ siuntos. Iš viso Bratislava užsisakė 2 mln. dozių šios vakcinos.

Slovakija, kuri kreipėsi pagalbos į ES, yra išsiuntusi 10 pacientų gydytis į kaimyninę Lenkiją ir sulaukusi medikų komandos iš Rumunijos.