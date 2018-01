Už derybų pradėjimą balsavo 362 iš 642 Bonone surengto specialaus Socialdemokratų partijos suvažiavimo delegatų. Vokietija yra įstrigusi politinėje aklavietėje nuo rugsėjo, kai per parlamento rinkimus nė viena partija nelaimėjo daugumos, nes dalį didžiausių partijų rinkėjų nuviliojo kraštutinių dešiniųjų partija AfD, pasinaudojusi vokiečių pasipiktinimu dėl A. Merkel vykdomo atvirų durų politikos pabėgėliams. Po prasčiausių per kelis dešimtmečius rinkimų rezultatų socialdemokratų lyderis M. Schulzas iš pradžių ketino dirbti opozicijoje, tačiau vėliau pasidavė spaudimui svarstyti galimybę dirbti su A. Merkel po to, kai lapkritį žlugo pastarosios pastangos suformuoti koalicija su dviem mažesnėmis partijomis. A. Merkel yra ne kartą sakiusi, kad nori suformuoti „stabilią vyriausybę“ – didžiąją koaliciją, tačiau M. Schulzas teigia, kad tas bendradarbiavimas gali būti „skirtingų formų“.

