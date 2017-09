Pasak valstybinės žiniasklaidos, įmonė „Ezubao“ daugiausia 2014–2015 metais iš daugiau kaip 900 tūkst. investuotojų išviliojo 7,6 mlrd. JAV dolerių. Dėl nepaprastai prašmatnaus „Ezubao“ vadovų gyvenimo būdo ši byla sulaukė daug dėmesio. Buvo įtarta, kad įmonė išgalvojo daugumą projektų, apie kuriuos skelbė savo svetainėje, o senas skolas grąžindavo, pasinaudodama naujų investuotojų pinigais. Be laisvės atėmimo nuosprendžių, „Ezubao“ patronuojančiajai įmonei „Yucheng Holdings“ buvo skirta 1,9 mlrd. juanių (290 mln. JAV dolerių) bauda. Žiniasklaidoje buvo rašyta, kad vienas iš „Ezubao“ vadovų, kuris buvo įkalintas iki gyvos galvos, savo sekretores rengdavo dizainerių, pavyzdžiui, „Louis Vuitton“ ir „Gucci“, drabužiais. Taip pat buvo rašyta, kad, pajutę grėsmę, „Ezubao“ vadovai užkasė finansinius dokumentus netoli įmonės būstinės rytinėje Anhui provincijoje. Jiems iškasti policijai prireikė dviejų ekskavatorių ir 20 valandų.

