„Šiaurės Korėja sutiko uždaryti Tongčang-ri raketų variklių bandymų ir raketų paleidimo kompleksą stebint ekspertams iš užsienio šalių“, – sakė Moon Jae-inas žurnalistams. Šiaurės Korėjos lyderis savo ruožtu pareiškė, kad „artimoje ateityje“ aplankys Seulą. Tai būtų pirmasis Šiaurės Korėjos lyderio vizitas į Pietų Korėją nuo tada, kai buvo padalytas Korėjos pusiasalis. „Pažadėjau (Pietų Korėjos) prezidentui Moon Jae-inui, kad artimoje ateityje apsilankysiu Seule“, – sakė jis per bendrą spaudos konferenciją.

